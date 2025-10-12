Piešťany hladko zvíťazili v Košiciach, Slovan dominoval na palubovke Trenčína

BRATISLAVA. Basketbalistky Piešťanskych Čajok sú aj po 4. kole TIPOS Extraligy stopercentné.
V nedeľu zvíťazili na palubovke YOUNG ANGELS Košice 73:57 a pripravili domácim prvú prehru v sezóne.
Hráčky BC Slovan Bratislava potvrdili úlohu favoritiek triumfom 87:40 na pôde BK AS Trenčín.
Tipos extraliga žien - 4. kolo:
BK AS Trenčín - BC Slovan Bratislava 40:87 (16:32)
Najviac bodov: Jamazakiová 18, Rossová-Barnesová 6, Šoltésová 5 - Ošťádalová 18, Keltsová 17, Vondrysková 11
YOUNG ANGELS Košice - Piešťanské Čajky 57:73 (29:31)
Najviac bodov: Brownová 18, Antoshová a Pittmanová po 12 - Herminjardová 16, Moravčíková 14, Erdélyiová 11