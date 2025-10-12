Piešťany hladko zvíťazili v Košiciach, Slovan dominoval na palubovke Trenčína

Zľava Ľudmila Fleischerová (Young Angels Košice) a Evita Hermnjardová (Piešťanské Čajky)
Zľava Ľudmila Fleischerová (Young Angels Košice) a Evita Hermnjardová (Piešťanské Čajky)
TASR|12. okt 2025 o 17:54
Čajky nastrieľali cez 100 bodov.

BRATISLAVA. Basketbalistky Piešťanskych Čajok sú aj po 4. kole TIPOS Extraligy stopercentné.

V nedeľu zvíťazili na palubovke YOUNG ANGELS Košice 73:57 a pripravili domácim prvú prehru v sezóne.

Hráčky BC Slovan Bratislava potvrdili úlohu favoritiek triumfom 87:40 na pôde BK AS Trenčín.

Tipos extraliga žien - 4. kolo:

BK AS Trenčín - BC Slovan Bratislava 40:87 (16:32)

Najviac bodov: Jamazakiová 18, Rossová-Barnesová 6, Šoltésová 5 - Ošťádalová 18, Keltsová 17, Vondrysková 11

YOUNG ANGELS Košice - Piešťanské Čajky 57:73 (29:31)

Najviac bodov: Brownová 18, Antoshová a Pittmanová po 12 - Herminjardová 16, Moravčíková 14, Erdélyiová 11

Tabuľka Tipos Extraligy

    dnes 17:54
