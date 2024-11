VIDEO: Fantastická séria Clevelandu pokračuje. Ani po jedenástich zápasoch nepozná pocit prehry

NEW YORK. Basketbalisti Clevelandu zostávajú v NBA naďalej bez prehry.

Cavaliers sú dve víťazstvá od vyrovnania svojej najdlhšej série v histórii klubu. Trikrát v lige mali sériu 13 víťazstiev rade a vždy to bolo na súpiske s ikonou klubu LeBronom Jamesom.

Naposledy sa im to podarilo od 11. novembra do 6. decembra 2017. Cleveland prvýkrát nedokázal streliť 110 bodov, čím ukončili svoju rekordnú sériu NBA, keď sa im to podarilo pri prvých 10 víťazstvách.

Predtým bol najlepší v tejto štatistike (9 duelov) tím Philadelphia Warriors (v súčastnosti Golden State) s Wiltom Chamberlainom v ročníku 1960/61.