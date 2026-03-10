Cesta Slovana v Európe sa skončila. Hladko prehral s obhajcom víťaznej trofeje

Na snímke tréner BC Slovan Bratislava Aramis Naglič.
Na snímke tréner BC Slovan Bratislava Aramis Naglič. (Autor: TASR)
TASR|10. mar 2026 o 20:09
ShareTweet1

Zverenci trénera Aramisa Nagliča nenadviažu na minuloročnú účasť vo Final Four.

ENBL 2025/2026 - osemfinále

/na 1 víťazný zápas/:

CSO Voluntari - BC Slovan Bratislava 99:74 (47:37)

Najviac bodov: Anim 18, Justice 17, Skinner 14 - James 16, Watson 13, Szabó 10

/Voluntari postúpilo do štvrťfinále ENBL/

Basketbalisti BC Slovan Bratislava skončili vo svojej druhej účasti v Severoeurópskej basketbalovej lige (ENBL) v osemfinále play off.

Na palubovke rumunského CSO Voluntari prehrali s obhajcom víťaznej trofeje v súboji na jeden víťazný zápas 74:99.

Zverenci trénera Aramisa Nagliča tak nenadviažu na minuloročnú účasť vo Final Four, v aktuálnej edícii ENBL získali miestenku medzi 16 najlepšími tímami súťaže medzi poslednými.

V základnej skončili „belasí“ s bilanciou štyroch výhier a štyroch prehier na 14. pozícii.

Basketbal

Basketbal

    Na snímke tréner BC Slovan Bratislava Aramis Naglič.
    Na snímke tréner BC Slovan Bratislava Aramis Naglič.
    Cesta Slovana v Európe sa skončila. Hladko prehral s obhajcom víťaznej trofeje
    dnes 20:09|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Cesta Slovana v Európe sa skončila. Hladko prehral s obhajcom víťaznej trofeje