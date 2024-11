VIDEO: Dončič robil, čo mohol. Dallas neuspel ani v Utahu, séria prehier pokračuje

NBA - základná časť

Hráči Jazz podali kolektívny výkon, až šesť z nich sa dostalo do dvojciferných čísiel, vrátane kompletnej základnej päťky.

Tréner Jazz Will Hardy si však nevzal tajmaut, hráči hostí si nedokázali vhodne rozobrať hráčov v obrane a Jordan Clarkson našiel takmer od polovice Collinsa úplne voľného pod košom.

Utah viedol v úvode štvrtej štvrtiny aj o 16 bodov, no napokon sa musel strachovať o víťazstvo.

"Vedeli sme, že to bude bitka až do konca. Všetko to bolo o tom, aby sme zostali mentálne silní. Ja osobne som strašne chcel, aby sme tento duel zvládli," tešil sa po stretnutí Collins.