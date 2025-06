Doviedol tím k najväčšiemu úspechu za 25 rokov. Knicks nečakane vyhodila trénera

Stalo sa tak iba niekoľko dní po prvom postupe tímu do finále Východnej konferencie po 25 rokoch.

NEW YORK. Vedenie klubu zámorskej basketbalovej NBA New York Knicks odvolalo Toma Thibodeaua z funkcieho hlavného trénera.

Knicks prehrali v konferenčnom finále s Indianou 2:4 na zápasy, v šiestom dueli podľahli Pacers 108:125.

Thibodeau priviedol New York do play off v štyroch z piatich sezón na lavičke.