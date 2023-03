Hviezda Atlanty hodila po rozhodcovi loptu, ten ho následne vylúčil zo zápasu

Rodák z Texasu potom prakticky hodil loptu do rozhodcu, aj keď ten jeho silnú "prihrávku" obomi rukami chytil.

Young stihol v stretnutí nazbierať 14 bodov a päť asistencií, vylúčený bol za vyrovnaného stavu 84:84. V tomto ročníku už má na konte 15 technických faulov, ďalší už znamená jednozápasový dištanc.

Trénerovi Atlanty Quinovi Snyderovi sa nepáčilo správanie sa jeho hviezdneho zverenca. "Niečo také nemôže urobiť. Povedal som mu to a on to vie. Ani náznakom sa nesnažil ospravedlniť svoj čin," vyhlásil kouč po zápase o Youngovi.

Jeho vylúčenie napokon tímu neuškodilo. "Nedovolili sme, aby nás to negatívne ovplyvnilo. Využili sme to v náš prospech a zvíťazili sme," uviedol iný rozohrávač Hawks Dejounte Murray.

Trae Young je v aktuálnej sezóne NBA najlepší hráč tímu Atlanta Hawks s priemerným ziskom 26,8 bodu a 10 asistencií na zápas.