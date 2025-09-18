Nová sezóna, nové výzvy. Piešťanské Čajky budú útočiť na piaty titul v rade

BRATISLAVA. S identickým počtom účastníkov a v rovnaký dátum ako mužská najvyššia súťaž, odštartuje v sobotu 27. septembra nová sezóna Tipos extraligy žien (Tipos EXZ).
Dianie počas leta a zmeny sľubujú napínavé duely o vybojovanie víťaznej trofeje pre majstra Slovenska.
Obhajcom budú opäť Piešťanské Čajky, klub z kúpeľného mesta získal do svojej vitríny majstrovský pohár štvrtý rok po sebe.
Navyše zostávajú jediným účastníkom v súťažiach pod hlavičkou Medzinárodnej basketbalovej federácie (FIBA), keď sa opäť predstaví v skupinovej fáze Európskeho pohára (Eurocupu).
„Máme za sebou historicky najúspešnejšiu sezónu, ale je to minulosť, veľmi krásna. Pred nami je nová sezóna a výzvy. Prešli sme obmenou kádra, chceme dať príležitosť mladým hráčkam, slovenským hráčkam a ja pevne verím, že sa tejto šance chytia. Dúfam, že dobrou chémiou v družstve a tvrdou prácou prídu aj úspechy.
Príchodom trénera Jankoviča sa začala éra zbierania titulov, hovoria za neho výsledky. Keďže získal štyri tituly, tak by som ho charakterizovala štyrmi vlastnosťami - ľudskosť, lojalita, basketbalová znalosť a autorita,“ povedala na predsezónnej tlačovej konferencii generálna manažérka Piešťanských Čajok Bronislava Borovičková.
VIDEO: Peter Jankovič, tréner Piešťanských Čajok
Záujem vrátiť sa na ligový trón bude mať najmä MBK Ružomberok, v lete sa po dlhšom období výraznejšie posilnil.
„Ambície máme najvyššie. Tak, ako to bolo historicky dané. Po minuloročnom miernom neúspechu sme sa snažili káder túto sezónu posilniť, čo verím, že sa nám podarilo. Odpoveď dostaneme na konci apríla. Stredoeurópsku ligu (CEWL) chceme použiť na to, aby sme dali väčší priestor mladým dievčatám z našej úspešnej liahne.
Pribudli tento rok tri juniorky a máme aj v A-tíme množstvo vekom ešte mladých hráčok. Medzinárodná konfrontácia ich môže určite posunúť vyššie,“ vyjadril sa Miroslav Futo, výkonný riaditeľ MBK Ružomberok.
Vicemajstrovskej Slávii ŠKP Banská Bystrica sa podarilo udržať všetky kľúčové tváre, takže po niekoľkých účastiach vo finále, sú teraz „pumy“ odhodlané postúpiť na pomyselný najvyšší stupienok.
„Veľmi si ceníme tri finálové účasti. Naše ambície boli vysoké pred tromi aj dvomi rokmi, ale tretia finálová účasť bola podčiarknutá tým, že sme ju dosiahli so silnou skupinou slovenských hráčok v kombinácii s jednou talianskou rozohrávačkou.
Trénerka Žirková vniesla družstvu pečať, ktorá je z roka na rok silnejšia. Dievčatá za ňou idú a so slovenskými hráčkami sme postúpili do finále. Máme Slovenky najmladšej, strednej aj staršej generácie. Už pred dvomi rokmi sme sa rozhodli, že najprv vybudujeme silný slovenský základ a až potom ho budeme dopĺňať zahraničnými hráčkami.
V Stredoeurópskej lige (CEWL) máme istotu väčšieho množstva zápasov a je to výborná príležitosť pre naše hráčky, aby zbierali medzinárodné skúsenosti,“ uviedol Stanislav Onuška, generálny manažér Banskej Bystrice.
Program 1. kola Tipos EXZ 2025/2026
27. septembra, 18.00 h: Young Angels Košice - CBK Košice
27. septembra, 18.00 h: Piešťanské Čajky - BK Klokani Ivanka pri Dunaji
27. septembra, 18.00 h: MBK Ružomberok - BK ŠK UMB Banská Bystrica
27. septembra, 19.30 h: BK AS Trenčín - ŠBK Šamorín
27. septembra, 19.30 h: BC Slovan Bratislava - Slávia ŠKP Banská Bystrica
Do bojov o ligové medaily tiež plánujú prehovoriť Young Angels Košice alebo Slovan Bratislava.
Nová sezóna Tipos EXZ zostáva v nemennom formáte, 27. septembra odštartuje dvojkolovou základnou časťou (1x doma a 1x vonku). Následne sa 24. januára 2026 rozdelí na dve nadstavbové skupiny – o 1. – 6. miesto a o 7. – 10. miesto. Aj táto fáza sa hrá systémom doma-vonku.
Play off odštartuje 28. marca 2026, štyroch najlepších čakajú duely o medaily a na ostatné tímy súboje o konečné umiestnenie. Desiate družstvo by malo odohrať baráž o zotrvanie v najvyššej súťaži s víťazom spoločnej prvoligovej súťaže žien, mladých žien „U23“ a junioriek „U19“. Ak k tomu príde, tak hrať sa bude formou dvojzápasu (rozhodovať bude lepšie skóre).
V semifinále a finále bude potrebné na triumf v sérii získať tri víťazstvá, dva úspechy postačia v dueloch o 5. – 8. miesto, o 3., 5. a 7. miesto. O 9. pozíciu sa odohrá dvojzápas (rozhodovať bude lepšie skóre). Víťaza Tipos EXZ v sezóne 2025/2026 spoznáme najneskôr 2. mája 2026.
Podobne ako v mužskej súťaži, tak ani v ženskej nebude pokračovať Česko-slovenský pohár. O prvú trofej v sezóne 2025/2026 – Slovenský pohár, si zahrajú 13. a 14. februára 2026 štyria najlepší na Final Four turnaji. Istotu účasti na tomto podujatí budú mať dva najlepšie tímy po základnej časti, na ostatných čaká predkvalifikácia a následná kvalifikácia.
Dôležité termíny sezóny 2025/2026 Tipos EXZ
začiatok základnej časti – 27. septembra 2025
koniec základnej časti – 24. januára 2026
začiatok nadstavbovej časti – 31. januára 2026
koniec nadstavbovej časti – 21. marca 2026
začiatok play off – 28. marca 2026
o 5. – 8. miesto - 28. marca 2026, 1. apríla 2026 (prípadný tretí zápas 4. apríla 2026)
semifinále - 28. marca 2026, 1. a 4. apríla 2026 (prípadný štvrtý a piaty zápas – 8. a 11. apríla 2026)
o 9. miesto – 28. marca a 1. apríla 2026
o 5./7. miesto - 11. a 15. apríla 2026 (prípadný tretí zápas – 18. apríla 2026)
o 3. miesto – 18. a 22. apríla 2026 (prípadný tretí zápas 25. apríla 2026)
finále – 18., 22. a 25. apríla 2026 (prípadný štvrtý a piaty zápas – 29. apríla a 2. mája 2026)
predkvalifikácia a kvalifikácia na Final Four Slovenského pohára – 24. novembra 2025 – 21. januára 2026 (predbežný termín)
Final Four Slovenského pohára – 13. a 14. februára 2026 (predbežný termín)