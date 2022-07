Hojč sa vracia k Spišským Rytierom. Doviedol ich k double

Do známeho prostredia sa tak vracia tréner s veľkým podielom na historicky najúspešnejšej sezóne Rytierov. V ročníku 2020/2021 doviedol Hojč Spišiakov k double - zisku majstrovského titulu a Slovenského pohára.

Ľudia od Rytierov ukázali veľkú túžbu, aby som sa vrátil, niektorí za mnou vycestovali do Slovinska a aj takýmto spôsobom mi preukázali rešpekt, čo si nesmierne vážim a určite to zavážilo pri mojom rozhodovaní.

No potom sa ozvali Spišiaci a napokon som sa rozhodol pre nich. Niekedy je život viac ako len biznis, niekedy to, ako sa cítiš, zvíťazí nad pár eurami navyše.

"Dostal som ponuku od jedného slovinského klubu, ktorý hráva aj druhú Jadranskú ligu, a oslovil ma aj jeden tím zo severu Európy. Boli to dobré basketbalové destinácie a veľmi dlho som zvažoval ich akceptáciu.

V Spišskej som sa cítil super, klub má na slovenské pomery veľmi dobré podmienky na trénovanie. Navyše cítim, že im ešte niečo dlžím, pretože po úspešnej sezóne som ja zrušil zmluvu a odišiel," vyjadril sa staronový tréner Spišiakov pre oficiálnu klubovú webstránku.

Hojč sa vracia do klubu po neúspešnom angažmáne v maďarskom Atomerőmű SE Paks. Slovinský kouč sa dostal do povedomia v Niké SBL najskôr ako tréner Levíc, s Patriotmi získali ligový titul (2018), vyhral Slovenský pohár (2019) a dostal sa do finále Alpsko-jadranského pohára (2018).

Dvakrát tiež získal ocenenie pre Trénera roka. "Po skončení sezóny sme sa po obojstrannej dohode rozlúčili s trénerom Svitekom a museli sme začať hľadať nového kouča. Ako prvý nás napadol Teo Hojč. Vedeli sme, že nie je pod zmluvou, vedeli sme o jeho kvalitách a tak sme skúsili 'nahodiť háčik'.

Po týždňoch náročných rokovaní sa nám to nakoniec podarilo a v klube sme všetci šťastní a plní očakávania, ako jeho návrat dopadne. Veľkou výhodou je, že už vieme, čo môžeme vzájomne od seba očakávať a ja pevne verím, že Teove kvality posunú náš klub opäť o level vyššie," vysvetlil jeho angažovanie generálny manažér Rytierov Michal Búza.