Spišskí Rytieri sa tešia na novú výzvu. Hojč: Hráme ťažké zápasy, vďaka ktorým môžeme rásť

Tento scenár by opäť radi zopakovali, už prvý zápas v A-skupine proti rakúskemu OSC Capital Bulls (streda 18. októbra o 19.00 h) môže naznačiť ich šance.

Klub si zahrá túto súťaž tretí rok po sebe, doterajším maximom je vždy účasť v semifinále.

Benefity z Alpsko-jadranského pohára si prenášajú následne do ligových bojov. "Po vlaňajšej fantastickej sezóne, keď sa Spišskí Rytieri dostali do Final Four, je pred nami nová výzva.

Formát je trochu iný, kvalitnejšia liga a aj v skupine sú súperi s oveľa vyšším rozpočtom, ako máme my.

Tešíme sa na túto výzvu, skúsime čo najlepšie reprezentovať náš klub a slovenskú ligu v medzinárodnej súťaži. Som toho názoru, aby sa liga posunula vyššie, tak by čo najviac klubov malo hrať medzinárodne súťaže.

Verím tomu, že aj nášmu klubu to dáva iné benefity. Máme možnosť vidieť, ako sa to robí v iných krajinách a súťažiach, aby sme prípadne mohli niečo preniesť aj do nášho klubu.

Hráme ťažké zápasy, vďaka ktorým môže tím rásť. Na vonkajších zápasoch sa hráči lepšie spoznávajú, takže sa môže vytvoriť dobrá tímová chémia,“ zamyslel sa pre TASR tréner Spišiakov Teo Hojč.