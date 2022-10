Spišskí Rytieri odštartovali pohár vysokou prehrou v Temešvári

Teo Hojč, tréner Rytierov: "Vedeli sme, že to bude ťažké, keďže nám chýbali dvaja pivoti zo základnej zostavy a Židzika z lavičky. Dvaja hráči navyše hrali s ťažkosťami, podarilo sa nám ich dať nejako dokopy, ale nemohli hrať naplno. Myslím si, že v danom momente sme odovzdali zo seba maximum. Nestačilo to, pretože Temešvár má vysokú kvalitu na to, aby sme my boli s takouto zostavou konkurencieschopní. Náš plán bol jasný, povedzme, že na 50 percent sme ho dodržali. Na jednej strane som rád, že niektorí hráči idú aj cez bolesť a starosti. Treba si zobrať pozitívne veci, potrebujeme sa čím skôr dať zdravotne dokopy. Žiaľ, naša rotácia je úzka. Hráme dve súťaže a v tejto chvíli to je pre nás veľmi náročné. Tak sme sa rozhodli, nie je čas na výhovorky."

Adam Antoni, hráč Rytierov: "Bol to pre nás veľmi ťažký zápas, prišli sme bez troch hlavných pivotov. Prvú štvrtinu sme hrali celkom dobre, ale v druhej štvrtine si myslím, že sme toto stretnutie prehrali. Prehrali sme túto časť o 20 bodov. Ťažké to bolo z dôvodu, že mali vysokých pivotov a preskákali nás v útoku a v obrane. Keby sme mali našich pivotov, tak som toho názoru, že by sme odohrali s nimi vyrovnanú partiu."