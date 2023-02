Svit je víťazom Final Four. Tréner: Po titule je to druhá najdôležitejšia vec

Oleg Meleščenko, tréner Svitu: "Je to pre nás veľmi cenný úspech. Pre každý tím to tak je. Po majstrovskom titule to je druhá najdôležitejšia vec. Je to pre nás obrovská radosť, že sme dokázali v tomto čase vybojovať toto víťazstvo. Posunie nás to ďalej."

Tavon King, hráč Svitu: "Skvelé pre klub, momentálne sa nám darí a sme na dobrej vlne. Pracovali sme na tímovej chémii, chceli sme hrať hlavne dobre. Proti nám stál kvalitný súper, Levice majú kvalitné mužstvo. Koncentrovali sme sa proti nim na obranu, snažili sme sa ich čo najviac rozhodiť a vyšlo nám to."

T.J. Atwood, MVP Final Four Slovenského pohára: "Som šťastný a vďačný. Nekoncentroval som sa na individuálny úspech, v mojom prípade je vždy na prvom mieste tím a víťazstvo. Ocenenie MVP je pre mňa bonusom, som zaň vďačný. Ešte viac ma však teší, že sme vyhrali celý Slovenský pohár."

Michal Madzin, tréner Patriotov: "Pre nás to je veľmi ťažké. Náročný zápas. Veľa vecí mohlo rozhodnúť a tiež mnoho maličkostí. Svit si to postrážil a treba povedať, že zaslúžene vyhral."

Martin Bachan, hráč Patriotov: "Veľmi nás mrzí táto prehra. Mali sme jasný cieľ, nevyšlo nám to. Musíme dať hlavy hore, sezóna sa ešte nekončí, ešte je o čo bojovať."