Basketbal si diváci v Los Angeles užijú ešte pred otváracím ceremoniálom

OH 2028.
OH 2028. (Autor: TASR/AP)
TASR|21. aug 2025 o 07:56
ShareTweet0

Zatiaľ nie je jasné, či mužský aj ženský turnaj odštartujú v rovnakom čase.

LOS ANGELES. Basketbalový turnaj sa na OH v Los Angeles v roku 2028 začne už dva dni pred otváracím ceremoniálom, ktorý sa uskutoční 14. júla.

Ako informovala agentúra Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA), harmonogram zápasov počíta s tromi zápasmi 12. júla a ďalšími tromi o deň neskôr.

Zatiaľ nie je jasné, či mužský aj ženský turnaj odštartujú v rovnakom čase.

„Táto úprava nám umožní hrať štvrťfinále v priebehu dvoch dní. Zároveň nám to zabezpečí, že žiadny zápas sa nezačne skôr ako o 12.00 h, čo zvýši celkový zážitok pre hráčov, fanúšikov i vysielateľov,“ citovala AP riadiaci orgán svetového basketbalu.

Pred otváracím ceremoniálom začnú súťaže aj v ďalších športoch - pozemný hokej, sedmičkové ragby, vodné pólo, hádzaná, kriket, futbal a vodný slalom.

Basketbal

Basketbal

    Na snímke slovenskí basketbalisti po prehratom odvetnom stretnutí s Ukrajinou druhej fázy mužskej basketbalovej predkvalifikácie MS 2027 A-skupiny Slovensko - Ukrajina.
    Na snímke slovenskí basketbalisti po prehratom odvetnom stretnutí s Ukrajinou druhej fázy mužskej basketbalovej predkvalifikácie MS 2027 A-skupiny Slovensko - Ukrajina.
    V Srbsku reprezentujú aj na jednej nohe. Na Slovensku hráči radšej dovolenkujú, tvrdí kouč
    Martin Kozinkadnes 12:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Basketbal si diváci v Los Angeles užijú ešte pred otváracím ceremoniálom