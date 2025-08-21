Basketbal si diváci v Los Angeles užijú ešte pred otváracím ceremoniálom

LOS ANGELES. Basketbalový turnaj sa na OH v Los Angeles v roku 2028 začne už dva dni pred otváracím ceremoniálom, ktorý sa uskutoční 14. júla.
Ako informovala agentúra Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA), harmonogram zápasov počíta s tromi zápasmi 12. júla a ďalšími tromi o deň neskôr.
Zatiaľ nie je jasné, či mužský aj ženský turnaj odštartujú v rovnakom čase.
„Táto úprava nám umožní hrať štvrťfinále v priebehu dvoch dní. Zároveň nám to zabezpečí, že žiadny zápas sa nezačne skôr ako o 12.00 h, čo zvýši celkový zážitok pre hráčov, fanúšikov i vysielateľov,“ citovala AP riadiaci orgán svetového basketbalu.
Pred otváracím ceremoniálom začnú súťaže aj v ďalších športoch - pozemný hokej, sedmičkové ragby, vodné pólo, hádzaná, kriket, futbal a vodný slalom.