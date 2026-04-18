Rivalita medzi Knicks a Hawks zdražuje lístky. Starosta New Yorku žartovne obvinil hráča

Starosta New Yorku Zohran Mamdani žartovne označil bývalého basketbalistu Atlanty Traea Younga za dôvod vysokej ceny vstupeniek na stretnutia play off zámorskej NBA medzi New Yorkom Knicks a Hawks.
Young už nie je niekoľko týždňov hráčom Atlanty, klub ho na začiatku tohto roka vymenil do Washingtonu Wizards.
Mamdani napriek tomu pred štartom vyraďovačky spomenul práve jeho meno. „Povedal by som, že na vine je Trae Young. Vždy je dôležité obviniť Traea Younga,“ cituje The Athletic vyjadrenie starostu New Yorku na tlačovej konferencii.
Športová rivalita medzi týmito dvoma klubmi naplno odštartovala v roku 2021 a je podľa všetkého z veľkej časti dôvodom vysokej ceny lístkov. Atlanta vtedy vyradila v prvom kole play off New York 4:1 na zápasy a séria bola plná emócií, nepriateľských skandovaní fanúšikov a provokatívnych gest.
Young zobral počas série na seba úlohu „zloducha“ a v New Yorku sa stal verejným nepriateľom číslo jedna. Teraz v reakcii na sociálnej sieti X uviedol, že nebude na vine, ak sa takéto niečo zopakuje.
K celej záležitosti povedal: „Spomeňte si, čo sa stalo naposledy, keď mal starosta tohto mesta moje meno v ústach v takomto čase,“ čím odkázal na rok 2021, keď ho vtedajší starosta Bill de Blasio kritizoval a Young následne výrazne pomohol Knicks vyradiť.
Cena vstupeniek do Madison Square Garden na zápasy play off proti Hawks štartovala pred niekoľkými dňami na hodnote 334 dolárov, zatiaľ čo v Atlante sa dá dostať na stretnutie za menej ako 100 dolárov.
„Želám si, aby ceny vstupeniek boli oveľa nižšie. Šport sa stáva čoraz luxusnejšou komoditou. Nemalo by to byť len o tom, kto si to môže dovoliť,“ zdôraznil v tejto súvislosti Mamdani.