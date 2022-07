Bývalý šampión NBA dal do dražby dva majstrovské prstene, chce pomôcť Ukrajine

Aukcia potrvá od stredy do 5. augusta. Kalifornská spoločnosť Laguna Niguel odhaduje, že oba prstene by mohli vyniesť najmenej 100-tisíc dolárov.

„Na Ukrajine len cítite, že je vojna, rakety, letecké poplachy... Ste zvyknutí na takýto tlak, no len čo prekročíte hranice a uvidíte, ako ľudia žijú normálny život, je to iný svet,“ vraví.

V čase rozhovoru s agentúrou AP sa nachádzal v poľskej Varšave, kde usporiadal charitatívny basketbalový zápas s cieľom získať peniaze pre ukrajinských utečencov, ktorí museli utiecť pred vojnou do zahraničia.

Medvedenko je ženatý, má dve dcéry vo veku 16 a 11 rokov i 10-ročného syna. Po tom, čo Rusko vo februári napadlo Ukrajinu, poslal svoje deti bývať k babičke do bezpečnejšej časti krajiny. Po piatich mesiacoch opäť zjednotil rodinu v Kyjeve.

„Letecké poplachy máme takmer každý deň. Niekedy je to aj trikrát-štyrikrát za deň. Deti sú na to zvyknuté. Hrajú sa u nás na dvore. Ani sa neprestanú hrať, sú na to zvyknuté,“ skonštatoval Medvedenko.



V úvodných týždňoch vojny slúžil v ukrajinských silách územnej obrany. „Bránili sme našu štvrť, robili sme kontrolné stanovištia a služobné hliadky. Nie som najlepší vojak, nie som najlepší strelec, ale dokážem ich podporiť,“ povedal s tým, že mal pri sebe samopal AK-47.

„Párkrát som vystrelil, ale nie do ľudí. Som šťastný, že som nemusel niekoho zastreliť. Naša armáda odviedla skvelú prácu pri obrane Kyjeva. Chcem sa im poďakovať,“ povedal Medvedenko, ktorý dúfa, že po skončení vojny bude môcť ďalej prispievať k obnove Ukrajiny.