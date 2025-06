Patril k najlepším basketbalistom Európy. Stanislav Kropilák by mal 70 rokov

Legendárny Stanislav „Kily“ Kropilák (10. júna 1955 – 14. októbra 2022) by sa v utorok dožil okrúhleho jubilea – 70 rokov.

„Už prvý tréning medzi basketbalistami sa mi zapáčil. Keď som trénerke Wawrovej oznámil, že s plávaním končím, nebola nadšená. Bol to zlomový okamih v mojom živote, čo som si, samozrejme, uvedomil, až oveľa neskôr,“ spomína Kropilák v knižnej publikácii Hral (som) aj žil naplno.

Jeho prvou klubovou adresou sa stala vtedajšia Slávia SVŠT Bratislava, ale veľká časť kariéry je spojená so žlto-čiernym dresom Interu Bratislava (1975 – 1983, 1984 – 1985 a 1996 – 1997). Na Pasienkoch zažil najvýraznejšie klubové úspechy, stal sa štvornásobným majstrom Československa (1979, 1980, 1983, 1985).

Prvým významným úspechom bolo v roku 1974 vymenovanie do juniorského výberu Európy, medzi mužmi bol členom tohto prestížneho družstva v rokoch 1981 – 1987. Zo siedmich štartov na majstrovstvách Európy má tri cenné kovy – striebro (1985) a dvakrát bronz (1977 a 1981).

Predstavil sa na dvoch svetových šampionátoch (1978 a 1982), rovnako dve účasti zaznamenal na olympijských hrách (1976 a 1980). S Československom vybojoval bronz aj na Svetovej letnej univerziáde 1977 v bulharskej Sofii. Počas 13-ročnej reprezentačnej kariéry si na seba navliekol dres Československa v 416 stretnutiach.

„Zo športových úspechov dávam na prvé miesto prvý titul Interu v roku 1979. Stali sme sa majstrami Československa. Partia bola vynikajúca, v Bratislave plná hala. A bolo to prvýkrát, boli sme mladí. Druhý moment, ktorý mám stále v pamäti a priniesol nám všetkým veľkú radosť, keď sme v roku 1985 získali strieborné medaily na ME v Stuttgarte.

Finálový zápas s vtedy fantastickým Sovietskym zväzom bol veľký zážitok. To sú také kolektívne úspechy.

A z individuálnych by to boli nominácie do výberov Európy. Stretávanie sa s najlepšími trénermi na svete ako Alexander Gomeľskij, Antonio Díaz, možnosť hrať proti Michaelovi Jordanovi, hrať po boku Juana Antonia San Epifania, Nikosa Galisa, Mickeyho Berkowitza a s ďalšími najväčšími európskymi hviezdami,“ cituje Kropiláka oficiálna stránka Interu Bratislava.