Spišskí Rytieri postúpili do štvrťfinále Alpsko-jadranského pohára, Slovincov jasne zdolali

Teo Hojč, tréner Rytierov: „Museli sme sa zaobísť bez nášho prvého rozohrávača, no som rád aj za chlapcov, že sme to zvládli. Musel som rotovať úzku zostavu, priestor dostali aj mladíci, preto to skóre tak kolísalo. Sme radi, že sme postúpili do ďalšej fázy v tomto pohári a že sme to zvládli len s troma legionármi.“

Dmitro Sokolovskij, hráč Rytierov: „Ak sme chceli potvrdiť postup a na nikoho sa nespoliehať, tak sme museli vyhrať a som rád, že sa nám to podarilo. Tréner mi dôveroval, dal mi veľkú porciu minút, snáď som ho nesklamal a pomohol som tímu k výhre.“