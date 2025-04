NBA pozná všetkých účastníkov play-off. Dallas si vo vyraďovačke nezahrá

„Bola to neuveriteľná sezóna. Vzhľadom na výmenu a zranenia mnohí nepredpokladali, že sa dostaneme do play in. Vyjadrujem mojim chlapcom veľký rešpekt za to, že to dokázali,“ zhodnotil napriek prehre kouč Dallasu Jason Kidd.

NBA - play in (na jeden zápas) - 19. apríl:

Východná konferencia:

Atlanta Hawks - Miami Heat 114:123 pp

Najviac bodov: Young 29 (11 asistencií), Okongwu 28 (12 doskokov), Niang 20 - Herro 30, Wiggins 20, Adebayo 17 (11 doskokov)