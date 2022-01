Prievidza vyhrala druhýkrát po sebe, Levice po takmer štvrťroku prehrali

PRIEVIDZA. Basketbalisti BC Prievidza vyhrali v 22. kole Niké SBL nad Iskrou Svit 69:56. Išlo o súboj dvoch tímov z dna ligovej tabuľky.

Pre zverencov trénera Krunoslava Krajnoviča je to druhé víťazstvo v súťaži za sebou, to sa im naposledy podarilo ešte v marci minulého roka. V aktuálnom ročníku je to ich tretia výhra.

O prekvapivé víťazstvo sa postarali hráči BKM Lučenec. Na vlastnej palubovke zvíťazili nad Patriotmi Levice 72:62.

Pre lídrov tabuľky ide o prvú ligovú prehru od 3. novembra, keď padli na palubovke Interu Bratislava.