Patrioti sú doma stále bez prehry, drámu rozhodli dve sekundy pred koncom

BRATISLAVA. Basketbalisti Levíc sú bez prehry aj po dohrávke 3. kola Tipos SBL. Patrioti totiž v stredu zvíťazili na palubovke Svitu 81:80.
V súboji plnom obratov s dramatickou koncovkou rozhodol dve sekundy pred koncom Keith Wesson, ktorý zaznamenal 15 bodov a 11 doskokov.
Domácej Iskre tak nestačilo ani 15 strelených trojok, pripísala si tretiu prehru za sebou a v tabuľke jej naďalej patrí šiesta priečka.
Spišskí Rytieri získali druhé víťazstvo v sezóne, keď na domácej palubovke zdolali Lučenec 82:68 v úvodnom stretnutí 6. kola.
Hostia ešte v tretej štvrtine tesne viedli, ale domáci jednoznačne ovládli záver tretej a štvrtú časť, keď strelili v zápase až 16 trojok. O päť z nich sa postaral Američan Isaiah Hill, ktorý sa blysol 26 bodmi.
VIDEO: Tréner Spišských Rytierov Saša Jankovič hodnotí zápas
Tipos SBL - výsledky 22. október:
Iskra Svit – Patrioti Levice 80:81 (43:46)
Najviac bodov: Matušek 16, Jackson 15, M. Watts 13 - Musič 23, Carius 19, Wesson 15 (11 doskokov), 620 divákov
Spišskí Rytieri – BKM Lučenec 82:68 (31:33)
Najviac bodov: Hill 26 (5 trojok), Páleník 15 (5 trojok), Jefferson a Stevanovič po 12 - Wright 15, Beaubrun 14 (13 doskokov, Boone, Brown a Yap po 11, 514 divákov