Tri slovenské kluby si zahrajú medzinárodné súťaže. Majster opäť zabojuje o Ligu majstrov

Patrioti si podali prihlášku do Ligy majstrov, kde sa opätovne predstavia v kvalifikácii a v prípade konca v ktorejkoľvek z fáz kvalifikačného turnaja by im nemala ujsť miestenka v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA.

„V kvalifikácii Lugy majstrov by to mala byť tzv. majstrovstvá vetva, s tým, že všetkých osem tímov bude štartovať na rovnakej štartovacej čiare. Potrebujeme vyhrať tri zápasy, aby sme si vedeli splniť sen,“ vysvetlil funkcionár Patriotov.

„Vybrali sme si rovnakú cestu, na LM chceme prísť čo najlepšie pripravení a urobiť maximum, aby sa nám podarilo realizovať náš sen o skupinovej fáze. V prípade, ak to nevyjde, tak opäť nás čaká veľmi kvalitná EP FIBA s určite šiestimi zápasmi, v ktorých sa budeme snažiť podať čo najlepšie výkony a prebojovať sa do druhej fázy.

Prievidze pôvodne plánovala ENBL

Prievidza najskôr deklarovala podanie prihlášky do ENBL, ale napokon je všetko inak. Rovnako ako pred rokom, tak aj teraz sa vydala cestou EP FIBA.

V predchádzajúcej sezóne sa jej podarilo dostať z kvalifikácie a byť súčasťou boja o postup do druhej časti skupinovej fázy, podobne ako Leviciam.

„Nechceme pomôcť len Prievidzi, ale aj slovenskému basketbalu. Každé víťazstvo v EP FIBA je cenné pre koeficient. Myslím si, že táto súťaž má iný zvuk a máme s ňou skvelé skúsenosti. Chceme opäť priniesť fanúšikom veľké tímy.

Je to riskantné, pretože musíme prejsť cez kvalifikáciu, kým v ENBL by sme mali garantované miesto. Chceli by sme prejsť cez kvalifikáciu, pre Prievidzu je to veľká šanca ukázať sa na medzinárodnej úrovni,“ prezradil športový riaditeľ klubu Matthias Haufer.

Celok z hornej Nitry vie, čo ho čaká, aby zároveň dokázal účinkovať v dvoch súťažiach naraz.