Čaká ich historická kvalifikácia. Slovákom bude chýbať šiesty hráč

Nech to vydrží aj tu, aby sme čo najrýchlejšie vyzerali ako tím. Sem prišli tí hráči, ktorí chcú hrdo reprezentovať Slovensko. Ako tréneri sa budeme snažiť, aby sa to prejavilo aj na palubovke,“ povedal pre TASR Meleščenko.

„Podľa toho, čo sme vyberali, tak máme momentálne to najlepšie v tom stave, v ktorom môžeme mať. Dúfam, že aj tie nové tváre, ktoré budú na palubovke, prinesú svoju kvalitu. Veľmi ma teší forma hráčov. Každý jeden z nich patrí vo svojom tíme k lídrom. To hovorí o tom, že sú v dobrom stave.

Kombinácia epidemiologickej situácie a aktuálnych opatrení priniesla pre reprezentantov Slovenska aj jednu nemilú správu, v domácom dueli s Belgickom ich nebudú hnať za víťazstvom diváci.

V publiku môže byť podľa súčasných nariadení len 50 fanúšikov, keďže Levice sú okresom v čiernej farbe COVID automatu.

„Ja to vyhodnotiť nemôžem, je to proste škoda. Poznáme levické prostredie, kebyže je tu plná hala, každý by sa tu snažil vydať zo seba maximum. My sme stratili šiesteho hráča, to je môj názor,“ uviedol reprezentačný kouč.

Meleščenko: Mentalita sa musí zmeniť

Pre basketbalistov Slovenska ide v ére samostatnosti o historicky prvú účasť v kvalifikácii majstrovstiev sveta. Zároveň sa po piatich rokoch predstavia v kvalifikácii, naposledy hrali v roku 2016 o priamy postup na ME 2017.

„Je to česť, ktorú máme a ešte k tomu doma, na Slovensku. Bude to boj a uvidíme, ako dopadne. Veľa som počul o tom, že na nás nik netlačí a môžeme len prekvapiť. Nie, s takýmto prístupom ani nemôžeme nastupovať.