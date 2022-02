Slováci nestačili na Srbov ani doma, postup sa im vzdialil

Kvalifikácia na MS v basketbale 2023

Domáca strata bodov posunula postupové nádeje zverencov Olega Meleščenka do teoretickej roviny, v skupine im patrí nepostupové štvrté miesto s bilanciou štyroch prehier.

V Leviciach prehrali v pondelok so Srbskom 63:71 a stále čakajú na premiérové víťazstvo.

Priebeh zápasu Slovensko - Srbsko

I. polčas:

Tradičný problém Slovákov - vstupy do štvrtín - sa zopakoval aj v druhej konfrontácii so Srbskom. Nevýrazná obrana pod košom priniesla už vo 4. minúte stav 2:12. Súper razom získal herné sebavedomie, pred slovenskými basketbalistami bola o to ťažšia skúška.

Postupne sa hra zverencov Meleščenka zlepšila, výrazným streleckým lídrom bol Doležaj. Srbi vyhrali úvodnú štvrtinu 26:16. Druhá 10-minútovka bola odlišná, výrazne pomohol 5-bodový nástup.

Slováci razom zatlačili favorizovaného súpera a dianie na palubovke mali pod kontrolou. Postupom času sa vrátili do boja o víťazstvo, ale došlo repete z piatkového vzájomného zápasu.

K výraznejšiemu slovenskému tlaku neprišlo, Srbsko v správnej chvíli odpovedalo a svoje vedenie vrátilo do dvojcifernej hodnoty. Po prvom polčase prehrávali Slováci 31:44.

II. polčas:

Scenár sa nezmenil ani po prestávke, hostia tvrdo trestali diery v slovenskej obrane. Slovákov nakopla dvojica Brodziansky a Körner, ale Srbi okamžite odpovedali. Domácich držala v hre solídna streľba za tri body, Doležajov kôš so sirénou znamenal po tretej štvrtine stav 53:60.

Slovensko zacítilo nádej na prvú výhru v A-skupine, ale súper si dlho kontroloval vedenie. V rozhodujúcich okamihoch ukázal takmer neomylnú ruku, podobne ako v Belehrade a bez výraznejšej drámy udržal Slovákov na dištanc.