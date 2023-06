Slovenky aj napriek neúspechu veria v postup. Wrzesiňská: Stále máme kvalitu

Ukázalo sa to aj na priebehu prvej štvrtiny, keď adaptovanie trvalo niekoľko minút. "Škoda, že nám nevyšiel úvod a nesťažili to viac Srbkám narastanie ich náskoku.

Premenili prvých šesť striel, my sme neurobili ani faul, bolo to 3:12 a nebol tam žiaden odpor.

Za stavu 11:18 to z pohľadu jeho tímu vyzeralo, že sa dokázali prispôsobiť favorizovanému tímu.

Prišiel však herný výpadok a po približne 150 sekundách bol na tabuli stav 12:30.

Pocítili rozdiely

Skúsenosti z kvalitnejších líg a najmä stretnutí sa preukázali, čo potvrdila aj rozohrávačka Barbora Wrzesiňská.

"Je to predsa len trochu väčší basketbalový rozdiel na to, na čo sme my zvyknutí. Dovolili sme dať hneď na začiatku ľahké koše, bez toho, aby sme to zastavili faulom.

Tam to vlastne začalo a viezlo sa to celý zápas. Srbsko bolo fyzicky silnejšie, vlastne vo všetkom bolo od nás silnejšie.

Ukázalo svoje skúsenosti, ktoré nazbierali na majstrovstvách Európy, ktoré dvakrát vyhrali. Mnoho dievčat hrá alebo hralo v Eurolige.

Tie baby sú pripravené na takéto ťažké zápasy, bežne ich hrávajú. My nemáme odohraných až toľko takýchto náročných stretnutí."