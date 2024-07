Dramatický záver vyznel v prospech Slovákov, Portugalsko bude mať šancu na odvetu

Aramis Naglič, tréner Slovenska: "Som rád, že chlapci si to užili. Ukázali veľký charakter a bojovnosť. Nebolo ľahké hrať, stále bolo vidieť deficit na lopte. Výborne to na seba zobrali Volárik, Hronský a ďalší hráči, preto sme aj vydržali a dotiahli to do konca. Teší ma výhra, o ktorej rozhodli drobné detaily. V druhom polčase sme stratili rytmus v hre, čo je normálne, pretože chlapci nikdy spolu nehrali. Očakávali sme teda stratené lopty, ale v dôležitých momentoch zápasu sme udržali koncentráciu a odrobili sme to, čo sme chceli odrobiť na palubovke. To nám aj prinieslo výsledok."

Matúš Hronský, hráč Slovenska: "Nevedel som sa dočkať zápasu. Bolo to krásne, ukázalo sa aj dosť ľudí a užil som si to. Po svojich zdravotných problémoch som sa snažil vrátiť naspäť do zápasového tempa, takže každú jednu chvíľu som si užíval. Tréner záverečnú akciu kreslil tak, že by to mohlo vyjsť. Keby nie, tak s Timom Malovcom sme mali hrať 'pick-n-roll', ale keď som otvorený, tak nepremýšľam a vystrelím."