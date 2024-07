Na tvrdú hru musia byť zvyknutí. Slovákov ťahal mladík s hlavou v NBA

BRATISLAVA. Vyskúšal nových hráčov, každému dal aj priestor na ihrisku. Tréner Aramis Naglič mal počas dvojtýždňového kempu čas na to, aby odskúšal mladíkov.

Oba zápasy spájal jeden moment - rozhodlo sa v úplnom závere zápasu. Kým pri výhre Slovenska to bol Matúš Hronský, na strane Portugalska Rafael Lisaboa.

"Nebol to vôbec ľahký zápas. Klobúk dole pred chlapcami, že vydržali hrať až do konca duelu. Chýbala nám štruktúra útoku. Nemali sme playmakera a bez neho to bolo náročné.