Levice snívajú o Lige majstrov. Tituly lákajú divákov viac než kedykoľvek predtým

Súčasný slovenský šampión doposiaľ pôsobil v súťaži Európsky pohár FIBA. Tento rok ale opäť zabojuje o postup do Ligy majstrov.

V prvom kole kvalifikácie do LM stojí Leviciam v ceste gruzínsky šampión BC Kutaisi 2010.

Kutaisi ale čaká premiérová kvalifikácia do pohárovej Európy. „Je nováčikom na medzinárodnom poli,” priznal Garaj.

Z kvalifikácie sa do hlavnej súťaže Ligy majstrov prebojujú len štyri celky.

Tie sa následne môžu v skupinovej fáze stretnúť s prestížnymi klubmi ako španielska Unicaja, či turecký Pinar Karšijaka alebo Galatasaray.

„Na druhej strane, kvalita tímov je extrémna a družstvo musí byť v top forme a mať aj kusisko šťastia, aby sa niečo také podarilo,” priznal Garaj.

„Ak by sme hrali opäť skupinovú fázu Európskeho pohára FIBA, tešíme sa na súperov zvučného mena a spravíme všetko pre to, aby sme v silnej konkurencii zabojovali o postup do druhej fázy,” zakončil.

Ulovili najlepšieho hráča českej ligy

Levice už odštartovali letnú prípravu. Káder pre blížiacu sa sezónu krátko pred jej začiatkom uzavreli. Zaujímavosťou je, že každá zo zahraničných posíl má užnskúsenosti s európskym basketbalom.

„Sme veľmi spokojní so získanými posilami, aktuálne ešte pracujeme na dvoch pozíciach,” povedal Garaj.