Slovák má lepšie čísla než draftovaný hráč. Jeho budúcnosť je NBA, zhodujú sa experti

BRATISLAVA. Do Ameriky odišiel štrnásťročný. „Bolo to náročné. Byť bez rodiny či kamarátov, prežil som si ťažké chvíle. Tie ma však spravili mentálne odolnejším a silnejším,” tvrdil Sebastián Rančík .

Vybral si The University of Colorado. „Mamina bola pre mňa veľká opora v štádiu rozhodovania,” priznal mladý basketbalista pred rokom.

V minuloročnom drafte do NBA vybrali z tohto tímu až troch hráčov. Išlo o najlepšie vysvedčenie v histórii. Dalo sa tak očakávať, že po odchode troch kľúčových hráčov sa tím oslabí. No padol až na dno.

No jeho tréner to vníma inak „Pre mňa je budúcim hráčom v NBA,” vyhlásil vo februári Tad Boyle. „Chvíľu to potrvá, ale nebojí sa okamihu a to sa mi na ňom páči,” dodal tréner Colorado Buffaloes.