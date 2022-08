Veľká strata pre Slovákov. V úvode bojov o ME budú bez svojho lídra

BRATISLAVA. Slovenská seniorská reprezentácia basketbalistov už vo štvrtok začne 2. kolo predkvalifikácie v boji o postup na majstrovstvá Európy 2025.

Aramis Naglič ale nebude mať k dispozícii pivota Vladimíra Brodzianskeho. Ten pre problémy s členkom vynechal aj predošlý asociačný termín v úvode leta.

Realizačný tím rátal s jeho pomocou v dvoch augustových súbojoch a aj sa zapojil do prípravy, no po zdravotnej prehliadke v tureckom tíme Basaksehir Istanbul, do ktorého prestúpil, zostal mimo hry.