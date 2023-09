Nové logo, systém play-off či lopta. Sezóna Niké SBL bude plná zmien

"Medzi SBA a SBL je podpísaná nová zmluva o spolupráci. Radi by sme viac spolupracovali v marketingových otázkach a rozvoji.

Boli by sme radi, keby sa SBA ako strešná organizácia slovenského basketbalu bližšie zapájala do marketingových aktivít nielen Niké SBL, ale aj ostatných zložiek – ženskej a mládežníckej, aby to nebolo čisto len na ich pleciach.

Tak sme si to predsavzali, tak to skúsime nastavovať a verím, že sa to nejako podarí pozdvihnúť na vyššiu úroveň, pomocou všetkých zúčastnených," uviedol prezident Slovenskej basketbalovej asociácie Michal Ondruš.

