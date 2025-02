Američan v slovenskom drese? Musíme hľadať takého hráča, ak chceme mať výsledky, tvrdí tréner

Kvalifikačné boje o majstrovstvá Európy v basketbale 2025 zakončila bez výhry so šiestimi prehrami. Posledná prehra prišla v nedeľu večer proti Lotyšsku (68:89).

BRATISLAVA. Bolo to ako sledovať Slovan v Lige majstrov. Outsider, ktorý vyzval európsku smotánku. Tímy, ktoré sú o niekoľko úrovní ďalej.

„Belgicko ide po šiestykrát na ME, Lotyšsko je piata najlepšia reprezentácia v Európe. Pripustím tak minimálny negativizmus, pretože chlapci do toho dali všetko,” pokračoval.

Podľa neho nie je jednoduché nájsť basketbalistu, ktorý má kvalitu rozdielového hráča a zároveň nehrá v najlepšej európskej súťaži, pretože by nestíhal prísť na reprezentačné termíny vo februári a novembri.

Stačí ho poprosiť a prípadne prehovoriť, či by si nechcel zahrať na reprezentačnej úrovni. Ide najmä o Američanov hrajúcich v Európe, ktorí nemajú šancu obliecť si najcennejší dres.

„Nie je to jednoduché. Taký hráč, ktorý nehrá v Eurolige, ale veľa vám pomôže,” dodal kouč. Prijal by však do slovenského mužstva takého hráča?

„Ak by sme chceli spraviť výsledok, tak áno. Rád pracujem s týmto tímom bez zahraničných hráčov, pretože Slováci hrajú so srdcom. Ak ale chceme ja alebo budúci tréner vidieť výsledky, tak to treba skúsiť s naturalizovaným hráčom,” priznal.