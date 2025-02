Volárik: Kvalifikácia nám ukázala, na akej úrovni sme. Chceli sme vyhrať aspoň jeden zápas

BRATISLAVA. Odohral päť minút, strelil aj jednu trojku. Len dvadsaťročný Alex Krajčovič si odkrútil debut v slovenskej reprezentácii.

Slovensko v závere kvalifikácie na ME v basketbale prehralo na domácej pôde s Lotyšskom 68:89.

"Je to príjemné povzbudenie. Verím, že to pretavím aj v klube. Odniesol som si, že je to ďalší level basketbalu a treba to robiť precízne, aby sa dostavili nejaké výsledky," povedal pre Sportnet Krajčovič.