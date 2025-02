Slovenky sa po prvej štvrtine zobudili. Povinnú jazdu zvládli, postup na ME im však ušiel

Martin Pospíšil, tréner Slovenska: "Zmiešané pocity. Je to ťažké v tomto momente, pretože tím ukazoval charakter. Áno, prvú štvrtinu sme stratili. Myslím si, že následne sme sa vrátili do zápasu a dokázali sme sa v poslednej štvrtine dostať na slušné skóre. Je veľmi náročné hrať proti Islandu v ich momentálnej forme. Nie je to tím, ktorý by bol top, ale má dve veľmi zaujímavé a kvalitné hráčky. Pre každého je náročné proti ním hrať, Turecko s nimi odohralo dva vyrovnané zápasy. My sme radi, že sme to zvládli.“

Nikola Dudášová, hráčka Slovenska: "Je to určite sklamanie. Musím povedať za baby a celý realizačný tím, že sme v celej kvalifikácii dali do toho úplne všetko. Mali sme fakt vyrovnanú skupinu, zápasy neboli ľahké. Veľká škoda, že sme skoro v žiadnom stretnutí neboli úplne kompletné. Bolo na nás vidieť, že chceme aj tak s tým bojovať a urobiť čo najlepší výsledok."

Natália Martišková, hráčka Slovenska: "Určite to bolí a mrzí, hlavne vstup do zápasu. Absolútne sme nemali žiadne konkrétne informácie o tom, ako prebiehajú iné zápasy. My sme jednoznačne vedeli, že potrebujeme víťazstvo, ísť na maximum, dať koľko sa zmestí a ubrániť čo najviac, čo to pôjde."