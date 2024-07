Slovenskí mladíci si v semifinále nezahrajú, mrzieť ich môže pokazená druhá štvrtina

Nenad Milošević, (tréner reprezentácie SR U20): "Ťažko sa mi hodnotí tento zápas. Videli sme rozdiel vo fyzickosti, ktorý bol zjavný aj v číslach. Holanďania dali po doskočených loptách 29 bodov, my len dva. Myslím si, že to rozhodlo. Samozrejme, treba brať do úvahy kvalitu súpera. My sme urobili maximum, čo bolo v našich silách, za to patrí mojim chlapcom poklona. Vyhral lepší tím. Potrebujeme zregenerovať a dobre sa pripraviť na zajtrajší zápas s Gruzínskom."

zdroj: slovakbasket.sk