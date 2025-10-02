Zmätky a chaos v pohárovom zápase. Tréner slovenského tímu mal po výhre zvláštny pocit

BRATISLAVA. „Prievidza je basketbalové mesto," vyhlásil pred náročným druhým duelom kouč Hornonitranov Gareth Murray.
Jeho tím čelil v domácej odvete chorvátskej Cibone Záhreb, ktorá v prvom kvalifikačnom dueli o postup do Európskeho pohára FIBA vyhrala 91:83. Cieľ bol teda jasný – zdolať zvučného súpera o viac ako osem bodov.
„Určite je to hrateľné," tvrdil pred stretnutím hráč Prievidze Marek Jašš. Slovenský tím prehrával už v úvodnej štvrtine domácej odvety o osem bodov, no ešte do jej konca strhol famóznou šnúrou vedenie na svoju stranu (30:23).
Nasledovala ešte vydarenejšia druhá štvrtina, po ktorej Prievidžania išli do polčasovej prestávky s devätnásťbodovým náskokom (63:44).
Prievidza vyhrala, no v hale bolo ticho
„Úžasný prvý polčas, dali sme 63 bodov a hala burácala," citoval TASR domáceho kouča Garetha Murrayho. V prvom dueli v Záhrebe Prievidza doplatila na nevydarený druhý polčas. To isté sa zopakovalo aj na Hornej Nitre.
„Neviem, čo sa stalo. Dali sme len 24 bodov, spomalili sme a Cibona kontrolovala zápas. Bolo to veľmi podobné ako v prvom stretnutí v Chorvátsku," vysvetlil Murray.
Prievidza nakoniec dotiahla zápas do víťaznej koncovky, no v hale zostalo ticho. Na palubovke zavládol chaos.
„Rozdiel je o deväť! Nie, nie, rozdiel je osem. Ešte hráme! Hrá sa predĺženie,“ citoval chorvátsky Telesport diskusiu na lavičke Cibony po záverečnom klaksóne.
Jeden víťaz, dvaja postupujúci
Riešila sa postupová matematika. Slovenský tím viedol po 40 minútach 87:79, čiže o osem bodov, teda rovnakým rozdielom, akým uspela Cibona v prvom dueli.
Rozhodcovia napokon ukázali, že sa nasleduje predĺženie, v ktorom Cibona stiahla bodový rozdiel na sedem, čo znamenalo, že sa stala víťazom dvojzápasu a zabezpečila si postup do hlavnej fázy Európskeho pohára FIBA.
V prievidzskej hale zavládlo opäť ticho, keď po krátkej chvíli moderátor Slávo Jurko do mikrofónu zahlásil, že aj slovenský klub si zahrá v tejto súťaži.
Ako je to možné?
Pomohli im Levičania?
Sedem tímov postúpilo po výhre v kvalifikačných dvojzápasoch, medzi nimi aj Cibona.
Štyridsiatku tímov v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA však doplnila aj trojica takzvaných "lucky losers", teda tri kluby, ktoré v kvalifikačných dvojzápasoch prehrali najmenším bodovým rozdielom, medzi ktorými na tom bola najlepšie Prievidza s rozdielom len jedného bodu.
Domáca lavička už s týmto faktom zrejme na konci predĺženia zápasu proti Cibone kalkulovala a preto v posledných sekundách hráči Prievidze už ani nenaháňali lepšie skóre.
Počet miest pre "lucky losers" je stanovený podľa počtu tímov, ktoré uspeli v kvalifikácii Ligy majstrov.
Tými sú Bursaspor, Elan Chalon a aj slovenský šampión Patrioti Levice, ktorý sa stal historicky prvým slovenským tímom v tejto prestížnej súťaži. Ak by totiž tieto tri kluby nepostúpili do Ligy majstrov, mali by istú miestenku v Európskom pohári FIBA.
Zvláštny pocit, tvrdil kouč
Tým, že Levice v kvalifikácii do Ligy majstrov postúpili cez dánskeho majstra Bakken Bears, bola Prievidza nasadená do D-skupiny Európskeho pohára FIBA, spoločne s cyperským Keravnos BC, chorvátskym Cedevita Junior a severomacedónskym KK Pelister.
Ide o skupinu, v ktorej sú taktiež kvalitní, no určite hrateľnejší súperi, ako má práve Bakken Bears (Zaragoza, Szombately a Anorthosis) či Cibona (Dijon, Reggiana a Bashkimi).
„Vyhrali sme, boli sme lepší, ale mám teraz zvláštny pocit. Chcel som, aby to tu bolo hlučné, pretože Prievidza zdolala doma Cibonu," zakončil pozápasové hodnotenie pre TASR kouč Gareth Murray.
Aj vďaka postupu Prievidze do Európskeho pohára FIBA bude mať Slovensko v tejto sezóne troch zástupcov v európskych súťažiach.
Okrem Prievidze bratislavský Slovan, ktorý hrá v privátnej Severoeurópskej lige, ale najmä Patrioti Levice, slovenský šampión, ktorý si zahrá po prvýkrát prestížnu Ligu majstrov.