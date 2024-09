Naglič: Európske súťaže dvíhajú lige meno. Agenti sa pozerajú na Slovensko s väčším rešpektom

Je jednou z výhod hráčov, ktorí už majú európske skúsenosti to, že sú naučení hrať pre tím a nie pre individuálne štatistiky?

To je asi najťažšie s americkým hráčom. Samozrejme, hrajú pre seba, pre svoje kariéry. My sa z nich snažíme dostať to, čo chceme, a to je byť tímovým hráčom. To by mala byť ich hlavná ambícia. Výsledok celého tímu. Až potom štatistiky. Niekedy to nie je jednoduché.