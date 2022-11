Slováci si budú chcieť zachovať nádeje na postup. Rozhodne sa s Dánmi

"Treba hrať čo najrýchlejšie a kontrolovať doskok. Na domácej palubovke nechceme nechať odskočiť Dánov do nejakého trháku, ktorý by nás potom položil. Dúfam, že nás príde podporiť mnoho ľudí a hnať nás dopredu. Verím, že si pripíšeme prvé víťazstvo," naznačil cestu k úspechu Krajčovič.

"Určite nám to dá viac sebavedomia. Nevyhovárame sa na to, v akej zostave nastúpime. Tí chalani, ktorí sú tu a prídu, tak všetci dávajú do toho 100 percent. Chceme sa sústrediť na nás a náš výkon. Pôjdeme do toho zápasu bojovať a pobiť sa o víťazstvo. Od začiatku musíme hrať fyzicky a bojovať," nechal sa počuť rozohrávač Šimon Krajčovič.

Slováci sa chcú určite vyvarovať nezdaru s Nórskom (68:87) a ideálne nadviazať na stretnutie v Severnom Macedónsku, kde bojovali až do samotného záveru o víťazstvo. K tomu by mala dopomôcť aj silnejšia zostava, ako tomu bolo v letnom asociačnom termíne.

Aj Dánom budú chýbať opory

Tréner Naglič nemôže počítať s viacerými hráčmi, ale rovnako počíta absencie aj Dánsko. V Leviciach sa nepredstaví rozohrávač Gabriel Lundberg, ktorý hrá Euroligu, a pod košom bude chýbať Kevin Larsen, člen španielskeho Estudiantesu.

"Znamená to, že niekto iný zoberie loptu a bude hlavným hráčom. Pri Lundbergovi by som povedal, že mal na svojich pleciach toho až veľa. Pri prehre so Severným Macedónskom boli viacerí hráči pasívni. Budú však inak vyzerať, ako keby je Lundberg s nimi," myslí si kouč Slovenska.

V Leviciach sa aktuálne pripravuje 13 hráčov, realizačný tím si pred zápasom vyberie dvanástku, ktorá bude pripravená pobiť sa o víťazstvo proti Dánsku.

Do hlavnej fázy kvalifikácie ME 2025 ide ďalej len víťaz skupiny, ale v prípade neúspechu ešte existuje jedna šanca. V auguste 2023 by mala odštartovať tretia fáza predkvalifikácie ME 2025, do ktorej sa dostanú všetky neúspešné tímy z doterajších bojov.