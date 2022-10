Banská Bystrica v kvalifikácii o Eurocup tesne prehrala, pred odvetou je všetko otvorené

Miloslav Michálik, tréner Banskej Bystrice: "Nezachytili sme úvod, súper nám ušiel. Najväčší problém je potom doťahovať súpera, môže to byť podpísané určitou neskúsenosťou alebo nervozitou, ale o tom by som nerád hovoril. Jednoducho, tam sme nesplnili to, čo sme očakávali. Upozorňovali sme na to, vedeli sme o tom, že Grékyne budú určite strieľať za tri body a budú hrať agresívne na útočnom doskoku.

Pozitívom je, že sme sa dvakrát dokázali vrátiť do zápasu, dokonca bol rozdiel jeden bod. Nedokázali sme spraviť posledný krok, pretože v tom momente, ako sme mohli cez nich ísť, tak vyslovene hlúpe 2-3 chyby v obrane nás stáli to, že sme nezískali psychickú výhodu pred odvetou."

Nina Janštová, hráčka Banskej Bystrice: "Bol to dosť vyrovnaný zápas, hoci sme v tretej štvrtine trochu poľavili a mali sme takú pasáž, počas ktorej sme dostali bodovú šnúru. Potom sa to už nejako dobehlo a keby bola ešte nejaká minúta, tak možno by sme to aj vyhrali. O tesnej prehre podľa mňa rozhodla tretia štvrtina a už sa to ťažšie rozbiehalo. A keď sme už pritlačili, tak sme potom nezískali loptu.“