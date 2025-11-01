Najužitočnejšiemu hráčovi NBA sa vlámali domu. Zatiaľ nebol nikto zatknutý

Shai Gilgeous-Alexander.
Shai Gilgeous-Alexander. (Autor: TASR/AP)
TASR|1. nov 2025 o 13:28
ShareTweet0

Toto vlámanie je podobné sérii nedávnych prípadov.

OKLAHOMA CITY. Polícia vyšetruje vlámanie do domu, ktorý údajne patrí kanadskému basketbalistovi Shaiovi Gilgeousovi-Alexandrovi z Oklahoma City Thunder.

Incident sa stal v noci na piatok, keď úradujúci najužitočnejší hráč NBA hral zápas. Informovala o tom agentúra AP.

Klub informáciu nepotvrdil a médiá odkázal na políciu v meste Nichols Hills, ktoré sa nachádza severne od centra Oklahoma City. Polícia nepotvrdila, kto v dome býva, ani neuviedla, čo mohlo byť z domu odcudzené.

„Podozriví opustili oblasť pred príchodom polície. Zatiaľ nebol nikto zatknutý, ale neexistuje dôvod domnievať sa, že verejnosť je v akomkoľvek nebezpečenstve,“ uviedli policajti vo vyhlásení.

Toto vlámanie je podobné sérii nedávnych prípadov, pri ktorých boli cieľom domy známych profesionálnych športovcov po celých Spojených štátoch.

Tabuľky NBA

Západná konferencia:

Východná konferencia:

Basketbal

Basketbal

    Shai Gilgeous-Alexander.
    Shai Gilgeous-Alexander.
    Najužitočnejšiemu hráčovi NBA sa vlámali domu. Zatiaľ nebol nikto zatknutý
    teraz
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Halové športy»Basketbal»Najužitočnejšiemu hráčovi NBA sa vlámali domu. Zatiaľ nebol nikto zatknutý