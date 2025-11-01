Najužitočnejšiemu hráčovi NBA sa vlámali domu. Zatiaľ nebol nikto zatknutý

OKLAHOMA CITY. Polícia vyšetruje vlámanie do domu, ktorý údajne patrí kanadskému basketbalistovi Shaiovi Gilgeousovi-Alexandrovi z Oklahoma City Thunder.
Incident sa stal v noci na piatok, keď úradujúci najužitočnejší hráč NBA hral zápas. Informovala o tom agentúra AP.
Klub informáciu nepotvrdil a médiá odkázal na políciu v meste Nichols Hills, ktoré sa nachádza severne od centra Oklahoma City. Polícia nepotvrdila, kto v dome býva, ani neuviedla, čo mohlo byť z domu odcudzené.
„Podozriví opustili oblasť pred príchodom polície. Zatiaľ nebol nikto zatknutý, ale neexistuje dôvod domnievať sa, že verejnosť je v akomkoľvek nebezpečenstve,“ uviedli policajti vo vyhlásení.
Toto vlámanie je podobné sérii nedávnych prípadov, pri ktorých boli cieľom domy známych profesionálnych športovcov po celých Spojených štátoch.
