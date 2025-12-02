Warriors siahli po známej tvári. Ligu čaká zaujímavá rodinná premiéra

V NBA by mali už čoskoro prvýkrát nastúpiť za rovnaký tím bratia Stephen a Seth Curryovci.
Vedenie klubu Golden State podpísalo zmluvu do konca sezóny s mladším Sethom, s ktorým sa dohodlo už v októbri, ale muselo ho ponúknuť ostatným tímom.
Od pondelka je tridsaťpäťročný Curry definitívne hráčom Warriors a bude čakať, kým sa slávnejší Stephen zotaví zo svalového zranenia.
Obaja bratia patria medzi vynikajúcich strelcov z väčšej vzdialenosti. Seth Curry bol v minulej sezóne v drese Charlotte najlepším „trojkárom“ ligy s úspešnosťou streľby 45,6 percenta.
So zástupcami Golden State sa dohodol už 1. októbra a s tímom absolvoval prípravu, no klub ho musel kvôli platovému stropu ponúknuť konkurencii.
Warriors budú jeho desiatym pôsobiskom v NBA. Odohral 550 zápasov a priemerne zaznamenal presne desať bodov.
Až keď Curryovci nastúpia spolu, stanú sa treťou bratskou dvojicou v súčasnej NBA na súpiske rovnakého klubu. Gréci Giannis a Thanasis Antetokounmpovci hája farby Milwaukee Bucks, Nemci Franz a Moritz Wagnerovci hrajú za Orlando Magic.
Tabuľky NBA
Západná konferencia:
Východná konferencia