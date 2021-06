Alfa leva strieda odborník búrlivák. Svitek: Nie je jednoduché zmeniť sa

„Nie je jednoduché zmeniť svoj charakter. Chce to čas a niekedy sa to ani nikdy nepodarí,“ vraví v rozhovore pre Sportnet ŠTEFAN SVITEK .

Ako bývalý dlhoročný hráč mám stále bližšie k mužskému basketbalu. Nepovedal by som ale, že ma viac baví mužský ako ženský. Samozrejme, basketbal u mužov má určité výhody. U žien je to viac o taktike a mužský je viac atletický a rýchlejší. Ja som rád, že sa to u mňa takto strieda. Trénerský život je najmä o tom, vedieť si zvyknúť na zmenu.

Dievčatá boli najmä v poslednom kľúčovom zápase hlavami niekde inde. Nechcem povedať, že sme mali s Chorvátkami smolný deň, pretože to by bolo veľmi zjednodušené. Súperky si išli za víťazstvom a mali vysokú úspešnosť streľby. Prvé dva zápasy sme odohrali na veľmi dobre úrovni. Dokonca sme mali blízko k tomu, aby sme porazili Rusky. Tie sa na turnaji prezentovali výborným basketbalom. Francúzky sú spolu so Španielkami na úplne inej úrovni.

V prvom rade sa z toho treba poučiť. Na ME sme mali v tíme polovicu hráčok, ktoré nezažili pred tým žiaden podobný turnaj. Sú to dievčatá, ktoré mali medzi 18 až 21 rokov. Máme na čom stavať aj do budúcnosti. Štyri dievčatá končili v reprezentácii. Dve z nich dokonca odchádzajú od basketbalu úplne. Trochu nás to poznačilo.

To je teraz ťažko povedať. Musím si k tomu najskôr viac pričuchnúť a potom to budem môcť lepšie zhodnotiť. Veľa záleží aj od toho, akých hráčov jednotlivé kluby angažujú. Akí kvalitní cudzinci k nám prídu.

Zatiaľ o tom uvažujeme a premýšľame, kto by sa nám hodil. Keď sa dohodneme, či už so slovenskými hráčmi alebo legionármi, klub o tom bude informovať.

Verím, že áno. V Spišskej Novej Vsi bude mojím asistentom Erich Korfanta, ktorý mi bude so všetkým pomáhať. Výborne pozná prostredie aj klub. Priznám sa, že zatiaľ ešte presne nepoznám reprezentačný kalendár. Určite sa však bude hrať kvalifikácia v novembri. Bude to teda asi len sedem dní, ktoré si odskočím z klubu. Potom bude ďalší program až po skončení sezóny, kedy nás čakajú zrazy.

Je o vás známe, že zápasy na lavičke prežívate veľmi emotívne až búrlivo. Zmenilo sa niečo na vašej povahe?

Ja by som bol rád, keby sa to aspoň trochu zmiernilo. Človek už má roky a niekedy to išlo aj na úkor môjho zdravia. Chcel by som v tom ubrať a viac to nechať len na hráčov. Na druhej strane je to náročné ísť proti svojej povahe. Hovorím si často aj pred zápasmi, aby som sa nenechal vyviesť z rovnováhy. Nie je jednoduché zmeniť svoj charakter. Chce to čas a niekedy sa to ani nikdy nepodarí. Uvidíme ako to bude v novej sezóne. Môj plán je ale jednoznačne ubrať z emócií.

Aký basketbal sa bude prostredníctvom hráčov snažiť na Spiši predvádzať?

Najskôr musíme nájsť tie správne tipy hráčov do nášho kádra. Stále vychádzam z kvalitnej, agresívnej a celoplošnej obrany. Na to potrebujeme mať vhodných hráčov. Dopredu by som chcel hrať rýchly a moderný basketbal. Nič komplikované. Dôležité bude, aby sme si na seba rýchlo zvykli. Od hráčov vyžadujem veľa vecí a chvíľu trvá, kým si navzájom spolu sadneme.