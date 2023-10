Basketbalistky Ružomberku opäť neúspešné, s Olympiacosom prehrali o 13 bodov

/zdroj: RTVS Šport/

Juraj Suja, tréner Ružomberka: "Ja som na dievčatá, ktoré nastúpili, veľmi hrdý. Nie sme v ľahkej zdravotnej situácii, nechali tam úplne všetko. Klobúk dole pred nimi, pre mňa sú ony morálnymi víťazmi tohto zápasu. Bojovali, čo im dali sily, proti veľkej, mnohopočetnej presile. Jasné, môžeme hrať lepšie atď., ale nechali tam všetko."

Štefánia Michaličková, hráčka Ružomberka: "Som veľmi rada a vďačná, že som hrala a dostala som príležitosť. Je mi to ľúto, pretože celý zápas sme sa držali, makali a škoda, že sme to už na konci neudržali. Prišla únava a ukázalo sa, že tri kľúčové baby sú zranené a prejavilo sa to na konci."