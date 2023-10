Ružomberok nezvládol ani druhý duel, s tureckým tímom prehral veľkým rozdielom

Európsky pohár 2023/2024

Turecký tím postupne ukazoval svoju kvalitu, keď zo stavu 11:12 to v priebehu pár útokov otočil na 23:14 zo svojho pohľadu. Koncovka ale patrila slovenskému tímu, ktorý bez Urbanovej a Buknovej dokázal upraviť skóre na 19:25 po prvej štvrtine.

Oba tímy strieľali s vysokou úspešnosťou, domáca Jackovecová a Jarošová dokonca dostali na malý moment svoj tím do vedenia.

Najväčšie starosti robila dvojica Petronytėová a Günayová. Domáce hráčky sa stále snažili udržiavať v hre o úspech, no rozdiel bol čoraz badateľnejší.

Prvý polčas sa napokon skončil 29:47.

III. štvrtina:

Po prestávke to Ružomberok zobral do svojich rúk, od prvej sekundy bol lepší na ihrisku a úspešne sa pustil do stíhacej jazdy.

Hosťujúce Kayseri nevedelo efektívne ubrániť Jackovecovú s Jarošovou a preto sa podarilo stiahnuť manko po dlhom čase na jednociferné číslo.