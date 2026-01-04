Levice sú outsider, ale musíte s nimi počítať, tvrdí bývalý kapitán pred historickou sériou

Je oporou slovenskej basketbalovej reprezentácie. „Najväčší kompliment patrí Šimonovi Krajčovičovi. Bol takmer nezastaviteľný,” chválil ho legendárny kouč Španielska Sergio Scariolo po zápase so Slovenskom.
Odchovanec považskobystrického basketbalu pôsobí už štvrtý rok v Nemecku, kde si oblieka dres druholigového Giessenu, pričom sa vypracoval na lídra tímu.
ŠIMON KRAJČOVIČ však v minulosti pôsobil v tíme Patrioti Levice, s ktorým sa stal dvakrát majstrom Slovenska (2018, 2022), vyhral Alpsko-jadranský pohár (2022), Slovenský pohár (2019) a získal ligové striebro a bronz.
Dlhoročný kapitán levického tímu v rozhovore priblížil, ako vníma úspechy Patriotov v prestížnej Lige majstrov a čo očakáva od blížiacej sa série s nemeckým Würzburgom.
Poďme najskôr na vás. Ako hodnotíte výsledky a postavenie Giessenu v tabuľke v druhej najvyššej nemeckej súťaži?
Možno to zatiaľ nevychádza podľa našich prvotných predstáv. Chceli by sme mať lepšie postavenie v tabuľke. Postupne sa však zlepšujeme. Verím, že začneme zbierať viac víťazstiev a pôjdeme v tabuľke hore.
Ako ste spokojný so svojimi výkonmi v tejto sezóne?
Mal som pomalší rozbeh. Snažím sa zbytočne nekomplikovať veci, hrať jednoducho, agresívne, aby z toho profitoval celý tím, ale aj ja.
V Giessene pôsobíte tretí rok. V Nemecku celkovo štvrtý. Ako vnímate svoj kariérny rast a postavenie v tíme?
Uvedomujem si, že moja zodpovednosť je veľká. Dúfam, že sa s tímom v druhej časti sezóny rozbehneme a v play off ukážeme náš najlepší basketbal.
Aká bola vaša reakcia po postupe Levíc do Ligy majstrov?
Počas zápasu som mal tréning, no stihol som si ho zapnúť v závere poslednej štvrtiny, teda v tom najlepšom. Bolo to niečo neskutočné. Najskôr to vyzeralo dobre, potom zle, a nakoniec dokázali takou strelou postúpiť...bolo to skvelé a niečo neuveriteľné. Veľký basketbalový zážitok.
Levice zaznamenali v skupinovej fáze tri výhry zo šiestich zápasov. Čakali ste to?
Úprimne, nečakal. Bolo to veľmi príjemné prekvapenie. Tým, že tam veľa chalanov poznám, ako aj ľudí okolo klubu, som za to nesmierne rád. Je to zadosťučinenie za dlhé roky budovania značky a klubu. Je to veľká odmena aj pre fanúšikov za ich skvelú podporu.
Prekvapilo vás, že Levice nemali problém vypredať bratislavskú GoPass arénu?
Je perfektné, že aj keď nebolo možné zorganizovať zápasy Ligy majstrov v Leviciach, sa hala v Bratislave okamžite vypredala. Boli tam aj ľudia mimo Levíc, ktorí si užili európsky basketbal.
Levice vyzvú v boji o postup do druhej fázy Ligy majstrov nemecký Würzburg. Čo viete o tomto tíme povedať?
Bundesligu sledujem skôr výsledkovo, ale vidím, že napriek vyrovnanej súťaži sa Würzburg drží na čele tabuľky. Je hneď za Bayernom. Nebude to pre Patriotov nič jednoduché, ale Levice už ukázali, že majú kvalitu a musí sa s nimi počítať. Som veľmi zvedavý na túto sériu.
Súper Levíc je na druhom mieste v nemeckej Bundeslige. Kam by ste túto ligu zaradili v porovnaní so španielskou či tureckou súťažou?
Španielska, turecká, talianska, jadranská, francúzska liga a potom pravdepodobne nemecká súťaž.
Aké šance dávate Leviciam v tejto sérii na dva víťazné zápasy?
Levice budú outsider v tejto sérii, ale prečo neskúsiť prekvapiť? Do zápasov nepôjdu s prehnaným rešpektom. Ak si budú veriť tak, ako doteraz, tak môžu prekvapiť zvučného súpera dobrým výsledkom v Nemecku, na jeho pôde. Ak naň následne nadviažu v Bratislave, môže to byť zaujímavé.
Levice sa vytiahli do Ligy majstrov postupne. Najskôr ovládli s vami v tíme Alpsko-jadranský pohár. Následne zaznamenali veľkolepé výhry v Európskom pohári FIBA. Kde je podľa vás strop?
Ťažko povedať (smiech). Čo je viac? Čo je ďalej? Liga majstrov je obrovský úspech a skvelá vizitka pre klub. Bodaj by sa to dalo minimálne zopakovať.
Michal Madzin je v tejto sezóne možno najúspešnejší slovenský tréner v kolektívnom športe. Zažili ste jeho príchod do Levíc. Čo cenné vám odovzdal?
Mám na neho veľmi dobré spomienky. Veľmi mi pomohol. Aj z individuálnej stránky. Vždy, keď som ho poprosil, či by sme mohli spraviť v tréningovom procese niečo naviac, nikdy s tým nemal problém. Našiel si čas, prišiel so mnou o hodinu skôr do haly. Máme dobrý vzťah a som rád, že sa mu takto darí.
Rickey McGill je ťahúň Levíc v Lige majstrov, ale aj v slovenskej lige. Ako ho vnímate?
Nepoznal som ho. Trafiť správneho legionára je niekedy lotéria, ale v prípade McGilla, ale aj ďalších hráčov, je to skvelá vizitka levického skautingu. Trafili správnych hráčov nielen z basketbalovej, ale aj ľudskej stránky. Veľmi pomohlo, že spoločne hrali kvalifikáciu o Ligu majstrov. Už tam si legionári sadli, vytvorili dobrú partiu a v zápasoch sa to odzrkadľuje.
Kto je podľa vás v tejto chvíli najväčší vyzývateľ Levíc v boji o ligový titul, ktorý vás posunie do kvalifikácie o Ligu majstrov?
Osobne si myslím, že Slovan. Aj keď momentálne nespĺňa ambície, ktoré mal pred sezónou. Postup do play off, ale zvládne. Myslím si, že im to postupne, aj po hráčskych zmenách, klikne a môže byť najväčší vyzývateľ.
Tento rok sa často spomínal návrat Vladimíra Brodzianskeho na Slovensko v najbližších rokoch. Môžeme v budúcnosti očakávať aj váš návrat do Levíc?
Prečo nie? (smiech).