Nemci majú osemnásobný rozpočet a stotisícové hviezdy. Levice môžu prekvapiť, tvrdí expert

Slovensko zažije ďalší basketbalový sviatok. Basketbalisti tímu Patrioti Levice odštartujú 6. januára sériu o postup medzi šestnásť najlepších klubov v prestížnej Lige majstrov proti nemeckému Würzburgu.
Bundesligista nepatrí medzi skúsené európske kluby, no v domácej súťaži mu patrí 2. priečka v tabuľke za euroligovým tímom Bayern Mníchov.
„Würzburg je presvedčený, že je favorit. Problém však je, že prišiel o najlepšieho strelca. Myslím si, že práve toto otvára sériu a dáva šancu Leviciam prekvapiť," tvrdí v rozhovore TIM EISENBERGER, novinár z denníka Main-Post, ktorý sa špecializuje na basketbalový Würzburg.
Ako by ste opísali basketbalový klub Würzburg Baskets?
Würzburg bol vo februári 2022 takmer na mizine. Noví majitelia ale našli peniaze a teraz pracuje klub v nemeckej Bundeslige s rozpočtom okolo 6,5 milióna eur.
Würzburg je domovom Dirka Nowitzkého a súčasného hráča NBA Maxiho Klebera. Pochádza odtiaľto aj talentovaný basketbalista Hannes Steinbach, ktorý hrá momentálne za University of Washington. V tejto chvíli to vyzerá, že by mohol patriť do prvej pätnástky najbližšieho draftu do NBA.
Hlavný tréner Sašo Filipovski priniesol Würzburgu veľký úspech a dvakrát v rade účasť v semifinále Bundesligy, a to len krátko po tom, čo klubu počas covidovej sezóny hrozil zostup. Jeho herný štýl je veľmi orientovaný na rozohrávačov. Práve tí boli v posledných dvoch sezónach najužitočnejšími hráčmi celej nemeckej ligy.
Viete si predstaviť, že by Würzburg prehral sériu s Levicami?
O Leviciach toho ešte veľa neviem, ale Würzburg je presvedčený, že je favorit. Hral vo veľmi ťažkej skupine s Galatasarayom, Igokeou a Terstom, pričom skončil druhý, vďaka čomu má v sérii s Levicami výhodu domácej palubovky.
Dosiahol to vďaka pohodlným výhram v posledných dvoch zápasoch na ihrisku súpera. Problém však je, že Würzburg prišiel o najlepšieho strelca Marcusa Carra, ktorý si zranil lýtko. Myslím si, že práve toto otvára sériu a dáva šancu Leviciam prekvapiť.
Levice začali túto sezónu s rozpočtom 800-tisíc eur. Aký je ročný rozpočet Würzburgu?
Celkový rozpočet klubu je 6,73 milióna eur.
Koľko tímov v Nemecku má väčší rozpočet ako Würzburg?
Až sedem klubov. Na čele je Bayern Mníchov. Euroligista má rozpočet takmer 50 miliónov eur, pričom práve za ním nájdeme v tabuľke Bundesligy Würzburg.
Najlepší hráči v Leviciach si ročne zarobia okolo 60-70-tisíc eur. Koľko peňazí dostáva najlepšie platený hráč Würzburgu?
Najlepší hráči Würzburgu zarábajú okolo 120-tisíc eur za sezónu v čistom.
Pravdepodobne sú to Davion Mintz a Brae Ivey. Celkový rozpočet na platy hráčov v čistom je zhruba 800 až 900-tisíc eur. Dane a poistenie v Nemecky naozaj ničia kluby.
Generálny manažér Würzburgu mi povedal, že za každé euro, ktoré zaplatí hráčovi, musí do rozpočtu zahrnúť dohromady 2,5 eura.
Dá sa povedať, že Würzburg je v európskych basketbalových súťažiach nováčik. Aké sú ciele tímu pre túto sezónu v Lige majstrov a v Bundeslige?
Cieľ v Lige majstrov bol dostať sa do druhého kola, čo znamenalo buď účasť v tejto sérii s Levicami, alebo postup do najlepšie šestnástky. Myslím si však, že teraz sa chcú dostať do medzi najlepšiu šestnástku. Tak, ako sa im to podarilo minulý rok. Znamenalo by to naozaj zvučnú skupinu so španielskymi tímami ako Unicaja Málaga či Joventut Badalona.
V Bundeslige sa chce Würzburg dostať do play off, takže cieľ po základnej časti je umiestnenie v najlepšej šestke. Momentálne je ale na druhom mieste, takže všetko vyzerá skvele, no náročný program medzi Bundesligou a Ligou majstrov bude veľmi náročný.
Kam by ste zaradili Bundesligu v rámci európskych ligových súťaží?
Myslím si, že Bundesliga je jednou z najkonkurencieschopnejších líg v Európe, pretože tímy ako Hamburg alebo Oldenburg, ktoré hrajú alebo hrali európske súťaže, sú momentálne v nebezpečenstve zostupu.
Krajiny ako Grécko alebo Turecko majú samozrejme lepšie tímy na najvyššej úrovni, ale ich ligová štruktúra nie je taká kvalitná ako v Nemecku. Španielsko, Francúzsko a Taliansko sú ale stále pred Nemeckom, aj Jadranská liga je v tejto chvíli na lepšej úrovni.
Tréner Sašo Filipovski doviedol Würzburg do semifinále nemeckej ligy dvakrát v rade. Ako by ste ho opísali?
Sašo Filipovski je filozof a basketbalový profesor. Jeho príchod do klubu bolo to najlepšie, čo sa mohlo Würzburgu stať.
Čo viete o basketbale na Slovensku? Je známy aj v Nemecku?
Slovensko ako krajinu poznám. Dokonca som sledoval futbalový zápas vo Frankfurte proti Rumunsku počas európskeho šampionátu v lete 2024. O slovenskom basketbale však veľa neviem.
Najväčším menom v histórii würzburského basketbalu je Dirk Nowitzki. Čo znamená jeho osoba pre ľudí v meste a klube?
Dirk Nowitzki je jeden z najväčších nemeckých športových hrdinov. Ľudia vo Würzburgu ho veľmi obdivujú. Žije v Spojených štátoch amerických, pričom v Nemecku žijú už len jeho rodičia a sestra. Občas ich príde navštíviť, ale nie je angažovaný v klube.