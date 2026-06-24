Reaves sa dohodol s Lakers na štvorročnom kontrakte, opciu odmietol

Austin Reaves
Austin Reaves (Autor: TASR/AP)
TASR|24. jún 2026 o 20:45
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Za štyri roky zarobí 185 miliónov dolárov.

Americký basketbalista Austin Reaves sa dohodol s Los Angeles Lakers na predĺžení spolupráce.

Podľa agentúry AP podpísal s klubom NBA nový štvorročný kontrakt v celkovej hodnote 185 miliónov dolárov.

Jeden z najúspešnejších nedraftovaných hráčov uplynulého obdobia odmietol opciu na 14,9 milióna dolárov na nadchádzajúcu sezónu a dohodol sa na viacročnej zmluve s klubom, ktorý ho získal z Oklahomy City krátko po drafte v roku 2021.

Dvadsaťosemročný rozohrávač dokázal počas piatich sezón v profilige zakaždým zlepšiť svoju bodovú produkciu, v minulom ročníku zaznamenal v priemere 23,3 bodu, 5,5 asistencie a 4,7 doskoku na zápas, hoci ho dvakrát pribrzdilo zranenie.

Ak by nepodpísal s Lakers novú zmluvu, stal by sa jedným z najatraktívnejších voľných hráčov.

Basketbal

Basketbal

    Austin Reaves
    Austin Reaves
    Reaves sa dohodol s Lakers na štvorročnom kontrakte, opciu odmietol
    dnes 20:45
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