Piešťany prehra s favoritom nemrzí. Moravčíková: Takéto zápasy sú najlepšie

PIEŠŤANY. Basketbalistky Piešťanských Čajok však odchádzali po stretnutí Európskeho pohára so španielskou Gironou (53:68) so vztýčenými hlavami.

Moravčíkovú mrzia "mŕtve lopty"

"Bol na nás vyvíjaný tlak, prvých 10 minút sme ustáli, ale s pribúdajúcim časom sa tlak nemenil. Naše sily ubúdali, samozrejme, potom presnosť streľby nie je taká, aká bola.

Nedokázali sme si vytvoriť dobré strelecké pozície, dostali sme sa do ťažkých pozícií a na opačnej strane sme dostávali ľahké koše. To už potom človeka ubíja, keď sa aj snaží a nejde to. Potom sme už kopili tiež chyby, ale zastavili sme to," uviedol pre TASR v pozápasovom hodnotení tréner Piešťan Peter Jankovič.

Ani výrazne nepriaznivý stav jeho tím nezlomil a po polčasovej prestávke opätovne pritlačil na súpera, ktorý v jednej chvíli nedokázal zastaviť nápor a aj s výraznou podporou hľadiska sa dokázal vrátiť do súboja o víťazstvo.

"Vrátili sme sa späť do zápasu. Bolo veľmi dôležité, ako nastúpime, pretože keby Girona predviedla takúto šnúru (11:1), tak sa z toho veľmi ťažko spamätávame. Tretie štvrtiny nám zatiaľ stále vychádzajú, takže dúfam, že to aj tak bude pokračovať.

O to viac mrzia 'mŕtve lopty', ktoré rozhodcovia rozhodli v ich prospech, v tomto smere nám vôbec nepomohli," myslí si pivotka Alica Moravčíková.