Skvelý vstup Prievidze do pohára. V Európe oslavuje jasné víťazstvo

Európsky pohár FIBA - D-skupina
BC Prievidza - Keravnos Nikózia 82:68 (46:25)
Zostava a body Prievidze: Thomas 21, Smith 17, Tolbert 10, Toussaint 8, Hlivák 6 (Maring 6, Reynolds 5, Novák 4, Jašš 3, Odukale 2)
Najviac bodov za Keravnos: Weston 15, Davis 13, Huntley-Hatfield 12 (16 doskokov)
TH: 13/9 - 7/3, fauly: 16:16, trojky: 9:7
Rozhodovali: Torres Sanchez (Šp.), Kowalski (Fín.) a Zdravkovič (Srb.)
Štvrtiny: 27:14, 20:15, 23:18, 12:19.
PRIEVIDZA. Basketbalisti BC Prievidza si vo svojom úvodnom vystúpení v D-skupine Európskeho pohára FIBA pripísali suverénny triumf 82:68 nad Keravnosom Nikózia. Cyperského vicemajstra nepustili v stretnutí ani raz do vedenia.
Zverencov trénera Garetha Murrayho teraz čakajú v súťaži tri stretnutia na palubovkách súperov.
Pred vlastnými divákmi sa predstavia najbližšie v stredu 12. novembra proti Pelisteru Bitola.
Tím zo Severného Macedónska v prvom stretnutí prehral v Záhrebe s Cedevitou Junior 94:76. Do vyraďovacej časti postúpi priamo víťaz skupiny a ešte aj šesť najlepších z desiatky mužstiev na druhých miestach.
VIDEO: Dávid Novák
Priebeh zápasu
I. polčas:
„Baníci“ vstúpili do stretnutia šnúrou 6:0, na ktorú hostia odpovedali rovnako. To však bol jediný svetlý moment cyperského mužstva, ktoré nastúpilo rovnako ako domáci v základnej zostave so štyrmi Američanmi.
VIDEO: Marek Jašš
Prievidžania si už v prvej štvrtine vypracovali dvojciferné vedenie (19:8) a svoj náskok naďalej zveľaďovali.
V poslednej minúte prvého polčasu sa prehupol cez hranicu 20 bodov, polčas vyhrali Hornonitrania o 21.
VIDEO: Záznam zápasu Prievidza - Keravnos
II. polčas:
Prievidžania kvalitne bránili, v útoku hrali variabilne a vedeli sa presadiť v hre jeden na jedného.
Jediná činnosť, ktorou cyperský tím ako-tak držal krok, bolo doskakovanie. Po zmene strán sa skóre držalo na úrovni 20 bodov, tréner Murray dal priestor širokej palete hráčov a až desať jeho zverencov dalo kôš.
Prievidžanov môže trochu mrzieť iba koncovka, v ktorej umožnili súperovi uzavrieť duel šnúrou 5:0.
Hlasy po zápase
Gareth Murray, tréner Prievidze: „Hrali sme veľmi dobrý basketbal. Predviedli sme kvalitnú obranu, udávali sme tempo hry. Súper nás po zmene strán trochu spomalil zónou. Celkovo sme však mali duel pod kontrolou. V záverečných dvoch minútach sme predviedli niekoľko strát a prišli sme o možnosť zlepšiť si skóre. Som však spokojný s víťazstvom. Ukázali sme bojovného ducha a dokázali zabezpečiť triumf pre slovenský basketbal.“
Michal Suriak, asistent trénera Prievidze: „Výborný zápas z našej strany. Áno, spravili sme pár chýb, ale toto je Európa, nie slovenská liga. Cyperský tím má svoju kvalitu a dokázal potrestať chyby. S výkonom sme spokojní. Zdolať Keravnos o 14 bodov je pekné, sme radi, že sme to zvládli. Odrazili sme sa do Európy víťazstvom a to je veľmi dôležité.“
Dalibor Hlivák, krídelník Prievidze: „Makali sme od začiatku do konca a výhra nás teší. V prvom polčase sme zvládli všetko. V druhom sme trochu vypadli z tempa, urobili sme tam viacero chýb. Nemali sme už toľko ľahkých košov a súper sa rozstrieľal z trojky.“
David Novák, krídelník Prievidze: „Dnes sme tu predviedli, ako sa chceme prezentovať v EP FIBA. Super výhra, veľmi sme za ňu vďační. V obrane sme urobili veľmi dobrú prácu. Za prvý polčas dal súper iba 25 bodov, tam bol založil úspech. Bolo jasné, že súper sa nevzdá, ak bude prehrávať o 20 bodov, veď ide aj o skóre. Urobili sme pár chýb a nepremenili pár košov, ale celkovo super zápas.“
Marek Jašš, krídelník Prievidze: „Nabehli sme do zápasu sebavedomo, najmä v prvom polčase sme ukázali energiu. Išli sme od úvodu za víťazstvom. Každý bod sa počíta, je preto trochu škoda, že sa na nás dotiahli, ale zvládli sme to veľmi dobre. Aj vonku sa pobijeme o víťazstvo.“