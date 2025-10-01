Výhra až po predĺžení priamy postup nezariadila. Prievidza si napriek tomu opäť zahrá v Európe

Porada hráčov BC Prievidza počas odvetného kvalifikačného zápasu Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) medzi BC Prievidza - KK Cibona Záhreb. (Autor: TASR)
Porada hráčov BC Prievidza počas odvetného kvalifikačného zápasu Európskeho pohára FIBA (EP FIBA) medzi BC Prievidza - KK Cibona Záhreb. (Autor: TASR)
TASR|1. okt 2025 o 21:39
Kvalifikácia Európskeho pohára FIBA - 2. zápas

BC Prievidza - KK Cibona Záhreb 101:94 pp (63:44, 87:79)

Prievidza: Toussaint 21, Thomas 16, Tolbert 12, Andre 8, Hlivák 7 (Reynolds 17, Smith 14, Odukale 4, Novák 2, Jašš 0)

Najviac bodov - Cibona: Šiško 26, Lončar a Radovčič po 14

TH: 24/14 - 24/18, fauly: 25 - 24, trojky: 11 - 10, rozhodovali: Calatrava (Šp.), Zapolski (Poľ.), Hekimoglu (Tur.), štvrtiny: 30:23, 33:21, 14:17, 10:18 - 14:15, 2233 divákov.

/prvý zápas - 83:91, Cibona postúpila do skupinovej fázy EP FIBA priamo, Prievidza ako lucky looser/

PRIEVIDZA. Basketbalisti BC Prievidza sa druhý rok za sebou predstavia v skupinovej fáze Európskeho pohára FIBA.

V odvete kvalifikácie dokázali pred viac ako 2200 divákmi uspieť v súboji s chorvátskou Cibonou Záhreb 101:94 po predĺžení.

Na priamy postup to napokon tesne nestačilo, ale v súťaži pokračujú ako tzv. „lucky looser“.

Svojich súperov sa dozvedia po skompletizovaní stredajšieho programu. Úvodný duel v skupinovej fáze EP FIBA je predbežne na programe v stredu 15. októbra.

Priebeh zápasu

I. polčas:

Pred zaplnenými tribúnami sa hrala ofenzívna partia, defenzívy boli minimálne v prvej štvrtine na vedľajšej koľaji.

Domáci najskôr obranne ťahali za kratší koniec, keďže hostia sa s ľahkosťou presadzovali. Zmena z pohľadu Prievidze postupne prichádzala, Novák dostal tím do vedenia a celkovo naštartoval k budovaniu trháku.

Záznam: BC Prievidza - Cibona Záhreb

Prvá štvrtina priniesla pozitívny stav - 30:23. Prievidzi sa podarilo otočiť skóre úsekom 21:2 a razom malia v rukách dvojciferný náskok.

Zverenci trénera Garetha Murrayho začali mať dianie na palubovke vo svojej moci, vedeli sa vyrovnať aj s tvrdosťou súpera a k budovaniu vedenia im pomohla vysoká úspešnosť za tri body.

K tomu sa pridala ideálna koncovka, Reynolds tesne s klaksónom upravoval na polčasových 63:44.

II. polčas:

Cibona vstúpila do druhej 20-minútovky aktívnejšie a prejavila ešte záujem zabojovať o zotrvanie v súťaži.

Prievidza naproti tomu mierne upustila od svojej hry a začala nebezpečne rýchlo strácať postupový náskok.

V správnom momente však nepripustila zmenu scenára, Touissant takmer súbežne s klaksónom doprial tímu priaznivý stav 77:61 pred poslednou štvrtinou.

V štvrtej perióde sa pridalo na bojovnosti a tvrdosti, Prievidza bola stále k bližšie k priamemu postupu do skupinovej fázy EP FIBA.

Lončar dokázal ešte zdramatizovať dianie, úspešnými trestnými hodmi vyrovnal skóre kvalifikačného dvojzápasu. Domáci nevyužili postupovú strelu a tak dospel duel do predĺženia.

Predĺženie:

V ňom sa netaktizovalo, ale stále sa tímy naháňali v ofenzívnych pretekoch. Cibone patrila koncovka, napokon si vybojovala priamy postup, ale spokojná mohla byť napokon aj Prievidza, keď ide ďalej ako „lucky looser“.

    dnes 21:39
