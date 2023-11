Bude to veľmi náročné, myslí si Kováč. Levice v domácej derniérie hostia Oradeu

"Nepozeral by som na to, že minulotýždňový zápas s Katajou bol menej dôležitý, ako teraz s Oradeou. Bez výhry nad fínskym súperom by sme asi nemali túto pozíciu a nehovorili by sme o stretnutí, v ktorom ide kvázi o všetko.

Dvoma víťazstvami z troch zápasov sme si vybudovali pozíciu, že doma sa môže rozhodnúť o ďalšom našom vývoji v Európskom pohári FIBA. Myslím si, že dôležitosť a to, o čo sa v ňom hrá, nám dáva obrovskú motiváciu," vyhlásil pre TASR tréner Patriotov Michal Madzin.

Vynikajúce spomienky na prvý zápas

Práve s Oradeou úspešne vstúpili do bojov v J-skupine, na palubovke rumunského tímu zvíťazili po veľkej dráme 93:91.

"Bude to veľmi náročné. Oradea si plánuje vylepšiť bilanciu, chce ísť tiež do druhého kola. Musíme urobiť všetko, aby sme vyhrali. Dôležitá bude z našej strany energia. Na takejto úrovni, keď nehráš napríklad tri minúty na sto percent, tak zápas nevyhráš. Kľúčové bude dávať strely, rotovať loptu a hrať náš basketbal,“ myslí si krídelník Ben Kováč.

Najbližší súper Levičanov je síce v tabuľke za nimi, ale v domácej súťaži je na špici tabuľky. Výrazne im k tomu dopomohol návrat Litovčana Donatasa Tarolisa do zostavy.

"Oproti prvej konfrontácii s Oradeou sa ich tím zmenil tak, že sa im vrátil zranený hráč. Od svojho návratu bol vždy najlepším strelcom svojho družstva. Pre nás bude teda potrebné pripraviť sa kvázi na nového hráča, ostatné veci sú také, ako tomu bolo v prvom vzájomnom zápase.

Na prvý zápas máme vynikajúce spomienky, hrali sme dobre. V príprave si chceme prejsť situácie, ktoré sa dajú urobiť lepšie. Verím, že domáci duel bude minimálne na takej úrovni, ako tomu bolo v Rumunsku," uviedol Madzin.