Slovenky čaká posledný krok k postupu na ME. Ideme vyhrať, hovorí Páleniková

Do karát mu zahrali aj ostatné výsledky, ktoré priblížili našu reprezentáciu k želanému splneniu cieľa – postupu na európsky šampionát. „V nedeľu to bude ťažký zápas, pretože pôjde o posledný krok a Luxembursko má vyššiu kvalitu ako Švajčiarsko.

O Luxembursku viem to, čo doteraz. Hrá nepríjemný basketbal. Súperky majú fyzickú silu pod košom, dobre strieľajú za tri body, sú aktívne, čiže to bude nepríjemný súper,“ vyjadril sa pre TASR tréner Slovenska Juraj Suja o najbližšom súperovi jeho výberu.

Slovenky sa momentálne nachádzajú v tabuľke H-skupiny na druhej priečke s bilanciou troch výhier a dvoch prehier, Luxembursko ich už preskočiť nemôže.

Pri aktuálnom postavení, keď je na poslednom mieste Švajčiarsko a výsledky s ním sa nepočítajú do tabuľky tímov na druhých miestach, tak majú naše basketbalistky skóre -4 z ostatných zápasov.

Pohľad na vývoj v ostatných skupinách je z tohto pohľadu pre Slovensko priaznivý, aj tak platí, že je potrebné vyhrať a ideálne čo najvyšším rozdielom. „Luxemburčanky hrali podobne ako Švajčiarsko, rýchly basketbal.

Prvý zápas Slovenky jednoznačne vyhrali

Keď boli voľné, tak strieľali z každej pozície, neváhali a padalo im to. To ich držalo proti nám. Myslím si, že vtedy sme im na to dali priestor. Keď sme si ale začali hrať svoju hru, tak to bolo oveľa jednoduchšie.

Nemôžeme sa podriadiť hre a tempu súpera, tak to bude pre nás oveľa jednoduchšie. Musíme si nastaviť hlavy tak, že ideme vyhrať a čo najvyšším rozdielom,“ prezradila krídelníčka Terézia Páleníková.